Προδόθηκε από την αγορά τεσσάρων οχημάτων ο 34χρονος που εκβίαζε μέσω άλλων ανήλικων προσώπων, έναν 13χρονο στον Βόλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του magnesianews, ο 34χρονος φερόμενος ως δράστης, διέμενε στον Ξηρόκαμπο, ενώ είναι άνεργος. Οι αρχές φέρονται να έφτασαν στα ίχνη του, όταν προέβη στην αγορά 4 δικύκλων και μιας μεταχειρισμένης BMW. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αρχικά ο ανήλικος παρέδωσε στον 34χρονο ποσό 70.000 ευρώ και μετά από 15 ημέρες άλλα 300.000!

Υπενθυμίζεται ότι ο 34χρονος και τέσσερις ανήλικοι εκβίαζαν έναν 13χρονο μαθητή στον Βόλο, αναγκάζοντάς τον να αφαιρέσει από το σπίτι του 370.000 ευρώ.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα ξεκίνησαν όταν ο 13χρονος, γιος επιχειρηματία, είχε στην κατοχή του κάποια βεγγαλικά για να τα χρησιμοποιήσει στα γενέθλιά του.

Ένας φίλος του, ανήλικος, τον έπεισε να του δώσει μερικά από αυτά και τότε ξεκίνησε ο Γολγοθάς για το παιδί. Ο φίλος του, του είπε πως έδωσε τα βεγγαλικά σε έναν 34χρονο τον οποίο συνέλαβε η αστυνομία και με την απειλή ότι θα κατηγορηθεί ο 13χρονος και οι γονείς του, τον τρομοκράτησαν αναγκάζοντάς τον, στο χρονικό διάστημα 2 Μαΐου με 14 Ιουνίου, να αφαιρέσει 370.000 ευρώ που είχαν στο σπίτι οι γονείς του.

Επίσης του είπαν ότι ένα μέρος των χρημάτων θα πήγαινε στη νομική υποστήριξη του δήθεν συλληφθέντα. Στις 17 Ιουνίου, οι γονείς του 13χρονου αντιλήφθηκαν ότι έλειπαν τα χρήματα από το σπίτι τους.

Ο 13χρονος τούς αποκάλυψε τον εκβιασμό που ζούσε αυτόν τον ενάμιση μήνα καθώς και τα άτομα στα οποία παρέδωσε τα χρήματα.

Οι γονείς πήγαν στην αστυνομία και κατήγγειλαν το περιστατικό. Μετά από έρευνες η Ασφάλεια Βόλου ταυτοποίησε τον 34χρονο και δύο ανήλικους 17 και 15 ετών, ενώ δεν έχουν ταυτοποιηθεί ακόμη άλλοι δύο ανήλικοι.

Ο 34χρονος συνελήφθη τα ξημερώματα της Πέμπτης (18/06) στο σπίτι του, αλλά στην έρευνα που ακολούθησε δεν βρέθηκαν χρήματα καθώς, όπως φαίνεται, είχε φροντίσει να τα κρύψει σε άλλο σημείο.

Σε βάρος του, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση και εκβίαση και οδηγήθηκε ήδη στις δικαστικές Αρχές του Βόλου.