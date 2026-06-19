Ένα «κόλπο» που φαίνεται πως δεν πήγε όπως το είχαν σχεδιάσει σημειώθηκε στις Σέρρες, όταν επιτήδειοι επιχείρησαν να εξαπατήσουν τηλεφωνικά αστυνομικό χωρίς να γνωρίζουν την ιδιότητά του, γεγονός που οδήγησε σε επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. και στη σύλληψη νεαρού άνδρα που εμφανίστηκε σε προκαθορισμένο ραντεβού για να παραλάβει χρήματα και τιμαλφή.

Η απόπειρα απάτης αποκαλύφθηκε χθες, όταν συνεργός του 21χρονου συλληφθέντα τηλεφώνησε στον 45χρονο αστυνομικό και προσποιούμενος τον λογιστή, ισχυρίστηκε ότι μπορεί να μεσολαβήσει για την τακτοποίηση φορολογικής εκκρεμότητας, απαιτώντας χρήματα και κοσμήματα.

Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε άμεσα ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε τους συναδέλφους του. Ακολούθησε επιχείρηση από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, κατά την οποία συνελήφθη επ’ αυτοφώρω ο νεαρός κατηγορούμενος, όταν πήγε να παραλάβει τη λεία του- που υποτίθεται πως ήταν 6.000 ευρώ σε μετρητά και κοσμήματα, αξίας 18.000 ευρώ.

Στην κατοχή του βρέθηκε κινητό τηλέφωνο, ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεργού και την τυχόν εμπλοκής τους σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις συνεχίζονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.