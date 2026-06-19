Την ενοχή του βασικού κατηγορουμένου για τον θάνατο του 11χρονου, Μάριου Σουλούκου, από αδέσποτη σφαίρα στο Μενίδι, τον Ιούνιο του 2017 και την απαλλαγή του δεύτερου ζήτησε ο εισαγγελέας του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου.

Στο εδώλιο κάθονται δύο άνδρες Ρομά, οι οποίοι ταυτοποιήθηκαν μετά από μακροχρόνια έρευνα και σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη μοιραία ημέρα γλεντούσαν και πυροβολούσαν στον αέρα. Ο ένας αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο και ο δεύτερος κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο.

Σε μια συναισθηματικά φορτισμένη αγόρευση, ο εισαγγελικός λειτουργός έκανε λόγο για «μια ανείπωτη αδικία που συνέβη σε βάρος ολόκληρης της κοινωνίας», σημειώνοντας πως δυσκολεύεται να αντιληφθεί «τι πρέπει να περιμένει μια κοινωνία που τα παιδιά της δολοφονούνται σε μια σχολική γιορτή σε καιρό ειρήνης».

Ο εισαγγελέας εξέφρασε τη θέση πως δεν πρέπει να αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον κατηγορούμενο, τονίζοντας πως από τη συμπεριφορά του δεν προέκυψε μεταμέλεια. Μάλιστα, επικαλέστηκε μαρτυρίες, σύμφωνα με τις οποίες, παρόμοια περιστατικά εξακολουθούν να συμβαίνουν στην περιοχή ακόμα και σήμερα.

Ο εισαγγελέας της έδρας ζήτησε την απαλλαγή του δεύτερου κατηγορούμενου, εξηγώντας ότι η πράξη του εντάσσεται νομικά στην έννοια της απρόσφορης απόπειρας και ότι η κατάργηση της σχετικής διάταξης την περίοδο 2019-2021 δεν επιτρέπει την καταδίκη του.

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε»

«Ήξερε πολύ καλά τι έκανε. Πυροβόλησε αδιακρίτως», τόνισε στην αγόρευσή του ο εισαγγελέας, υποστηρίζοντας ότι ο βασικός κατηγορούμενος είχε επίγνωση πως οι πράξεις του μπορούσαν να προκαλέσουν τον θάνατο.

«Δεν έχει σημασία αν ήξερε τον μικρό Μάριο. Αρκεί που ήξερε ότι μπορεί να σκοτώσει κάποιον και το αποδεχόταν», υπογράμμισε, ενώ για τον δεύτερο κατηγορούμενο υπενθύμισε ότι παραδέχτηκε πως πυροβόλησε δύο φορές, αλλά γνώριζε πως οι πυροβολισμοί του δεν μπορούσαν να προκαλέσουν θάνατο.

Ο εισαγγελικός λειτουργός εκτίμησε ότι πρόκειται για απρόσφορη απόπειρα και λόγω των αλλαγών το δικαστήριο, στην περίπτωση που υιοθετήσει την πρότασή του, πρέπει να τον απαλλάξει.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, έχει αποδειχτεί ότι σε γειτονικές κατοικίες πραγματοποιούνταν γιορτές με δυνατή μουσική, κατανάλωση αλκοόλ και πυροβολισμούς στον αέρα.

Ο εισαγγελέας σχολίασε μάλιστα ότι «η επιλεκτική μνήμη δεν δικαιολογείται μόνο από τα εννέα χρόνια που πέρασαν».

Επιπλέον, μίλησε και στο φαινόμενο των άσκοπων πυροβολισμών σε κοινωνικές εκδηλώσεις, καταδικάζοντας τη συγκεκριμένη πρακτική.

«Αυτός που ρίχνει μπαλωθιές είναι αυτός που δεν θέλει να βλέπει τους άλλους να χορεύουν. Για να κρύψει τη δική του μειονεξία», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο εισαγγελέας και στο γεγονός ότι χρειάστηκαν σχεδόν δέκα χρόνια, για να φτάσει η υπόθεση στη δικαιοσύνη.

Όπως είπε, όταν μελετούσε τη δικογραφία, θυμήθηκε τη γνωστή ρήση του Κροίσου ότι «κανείς δεν είναι τόσο ανόητος, ώστε να προτιμά τον πόλεμο από την ειρήνη», καθώς και την αναφορά του Ηροδότου ότι «είναι πάντοτε άδικο ο γονέας να θάβει το παιδί του».