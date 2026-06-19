Θύμα μιας νέας και ιδιαίτερα επικίνδυνης μορφής τηλεφωνικής απάτης έπεσε μία 58χρονη στο Ρέθυμνο.

Οι δράστες, προσποιούμενοι στελέχη της Ιντερπόλ, τρομοκράτησαν τη γυναίκα με απειλές για τη ζωή της και κατάφεραν να της αποσπάσουν χρήματα και κοσμήματα, προκαλώντας έντονο προβληματισμό στις Αρχές για τη νέα τακτική που ακολουθούν οι επιτήδειοι.

Οι απατεώνες έστησαν μια καλοστημένη παγίδα, καλώντας την ταυτόχρονα σε δύο τηλέφωνα, γεγονός το οποίο δείχνει πόσο καλά είχαν σχεδιάσει την κακόβουλη ενέργεια.

Στο κινητό, μια γυναίκα συστήθηκε ως αστυνομικός, ενώ στο σταθερό, όπως επισημαίνει το ERTnews, ένας άνδρας με σπαστή προφορά την πίεζε να υπακούσει στις εντολές για να σωθεί. Τρομοκρατημένη, η 58χρονη πείστηκε ότι κινδυνεύει.

Ακολουθώντας τις οδηγίες του δήθεν αστυνομικού της «Ιντερπόλ» που την κάλεσε από διεθνή αριθμό, συγκέντρωσε σε μια σακούλα χρήματα και κοσμήματα αξίας 800 ευρώ και τα παρέδωσε, πιστεύοντας ότι έτσι θα την προστατεύσουν.