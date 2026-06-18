Ένα πέπλο μυστηρίου καλύπτει την υπόθεση θανάτου μιας 83χρονης γυναίκας στη Χαλκιδική, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στη Νικήτη, έχοντας παραμείνει εκεί για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να γίνει αντιληπτή.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η ηλικιωμένη γυναίκα ενδέχεται να είχε χάσει τη ζωή της εδώ και περίπου 20 έως 30 ημέρες πριν από τον εντοπισμό της, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα και κινητοποίηση των αρμόδιων Αρχών.

Η τραγική ανακάλυψη έγινε το μεσημέρι της Πέμπτης, όταν η κόρη της 83χρονης, η οποία διαμένει μόνιμα στη Γερμανία, επισκέφθηκε το σπίτι της μητέρας της στη Νικήτη. Μπαίνοντας στην κατοικία, βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα σοκαριστικό θέαμα, καθώς εντόπισε τη μητέρα της νεκρή και ειδοποίησε άμεσα το Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας.

Τι εξετάζουν οι Αρχές

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής, προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να εξετάσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επήλθε ο θάνατος της ηλικιωμένης.

Από τα πρώτα στοιχεία της έρευνας δεν προέκυψαν ενδείξεις παραβίασης της κατοικίας, ενώ δεν εντοπίστηκαν ίχνη πάλης, αίματος ή άλλα εμφανή σημάδια που να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, η αρχική εξέταση του χώρου από τον ιατροδικαστή δεν φαίνεται να καταδεικνύει στοιχεία βίαιου θανάτου, χωρίς ωστόσο να μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα πριν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εξετάσεις.

Οι απαντήσεις για το τι ακριβώς συνέβη αναμένεται να δοθούν μέσα από τη νεκροψία και τη νεκροτομή που θα πραγματοποιηθούν τις επόμενες ημέρες. Οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία και καταθέσεις, εξετάζοντας κάθε πιθανό σενάριο γύρω από τον θάνατο της 83χρονης, η οποία παρέμεινε για εβδομάδες νεκρή μέσα στο σπίτι της χωρίς κανείς να αντιληφθεί τι είχε συμβεί.