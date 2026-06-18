Για μια εξάτμιση μηχανής, τα δύο αδέρφια απήγαγαν τον 25χρονο στη Θεσσαλονίκη και στη συνέχεια απαίτησαν να τους δώσει 20.000 ευρώ.

Το θύμα, αποκαλύπτοντας τον τρόμο που έζησε, δήλωσε ότι δάνεισε χρήματα στον έναν δράστη για να αγοράσει την εξάτμιση, λεφτά που δεν πήρε ποτέ πίσω. Έτσι, σχολίασε το συγκεκριμένο γεγονός, με αποτέλεσμα να τον απαγάγουν και να απαιτήσουν το μεγάλο χρηματικό ποσό των 20.000 ευρώ.

«Ο ένας, ο 20χρονος, είναι το αγόρι της αδερφής μου. Και ο άλλος είναι ο αδερφός του αγοριού της αδερφής μου. Είχα δώσει εγώ δανεικά στον … . Στον δράστη δηλαδή, τον 20χρονο. Του είχα δώσει 800 ευρώ για να βάλει μία εξάτμιση και μου είπε ότι θα μου τα δώσει. Δεν μου τα έδωσε ποτέ. Και το ανέφερα σε κάποιον υπεύθυνο από το μαγαζί μας. Ο οποίος μετά γύρισε και του το είπε. Απλά μου είπαν “για ποιον λόγο έχεις γυρίσει και το πες στον υπεύθυνο” και “τι άλλο έχεις πει;”. Κανονίσαμε μία βόλτα, υποτίθεται φιλική. Δεν ήξερα τι θα συνέβαινε. Αυτό ήταν οργανωμένο προφανώς με όλα τα άτομα. Ήταν πέντε, μαζί με μένα έξι μέσα στο αμάξι. Με δέσανε, βγάλαν όπλο, βγάλανε το πριόνι. Τους είπα “σας παρακαλώ, μην με σκοτώσετε”, γιατί είχαν έρθει για να πυροβολήσουν. Όπως και να ‘χει, κι εγώ φοβήθηκα εννοείται, και σας λέω… τώρα δεν θυμάμαι άμα τους είπα εγώ να τους στείλω λεφτά ή μου το είπαν από μόνοι τους… πραγματικά. Εγώ ήμουν δεμένος. Τους έδωσα μόνο τον κωδικό για να μπουν απλά στην εφαρμογή. Και μόνοι τους κάναν τη συναλλαγή», είπε το θύμα στο Live News.

«Αφού τελείωσε αυτό εκεί στη Νέα Φιλαδέλφεια, μετά πηγαίναμε σε τράπεζα των Διαβατών, όπου ήταν κλειστό το ΑΤΜ, μετά πήγαμε στον Εύοσμο, ήταν κλειστό το ΑΤΜ μετά πήγαμε στους Αμπελόκηπους που ήταν 24ωρο ΑΤΜ. Εκεί πέρα δεν μπόρεσε να γίνει η ανάληψη των μετρητών. Κι αναγκαστικά μετά τους τα έστειλα IRIS. 20.000. Μετά με γύρισαν σπίτι. Με απείλησαν να μην το μάθει κανένας ούτε να πάω στις Αρχές, γιατί και να μπούνε μέσα, με το που βγουν θα με σκοτώσουν», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αδέλφια, ηλικίας 20 και 16 ετών, ενώ κατηγορούνται ακόμη τρία άτομα ως συνεργοί τους. Σε βάρος των πέντε εμπλεκόμενων προσώπων -ανάμεσά τους δύο ακόμη 16χρονοι κι ένας 18χρονος- σχηματίστηκε δικογραφία για ληστεία και εκβίαση (από κοινού), όπως επίσης για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.