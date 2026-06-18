Στο εδώλιο για την υπόθεση διαχείρισης των οικονομικών της «Κιβωτού του Κόσμου» θα καθίσουν ο ιδρυτής της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας, πατέρας Αντώνιος, η πρεσβυτέρα και ένας στενός τους συνεργατης .

Το αρμόδιο δικαστικό Συμβούλιο , με βούλευμα του (2293/2026), υιοθετεί την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών των κατηγορουμένων οι οποίοι θα δικαστούν για βαρύτατα αδικήματα τα οποία αφορούν, κατά περίπτωση , αυτά της απιστίας κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη, της συνέργειας σε απιστία κατ’ εξακολούθηση, της υπεξαίρεσης αντικειμένου που το έχουν εμπιστευθεί στον υπαίτιο λόγω της ιδιότητάς του ως διαχειριστή ξένης περιουσίας κατ’ εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος, της ηθικής αυτουργίας στην ανωτέρω πράξη και της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δικαστές στο βούλευμα τους επικαλούνται τα στοιχεία που προέκυψαν από τον διαχειριστικό έλεγχο στα ταμεία της οργάνωσης συμπεραίνοντας πως οι κατηγορούμενοι με τις ενέργειες τους προκάλεσαν ζημία στην εταιρική περιουσία και με τη βοήθεια του τρίτου κατηγορούμενου κατάφερναν να ξεπλένουν τα μαύρα χρήματα.

Μάλιστα , αποδίδουν πρωταγωνιστικό ρόλο στον ιερέα καθώς θεωρούν πως υπήρξε ο ιθύνων νους πίσω από τις ενέργειες της πρεσβυτέρας . Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στο βούλευμα «Με πειθώ και φορτικότητα προκάλεσε την απόφαση στη συγκατηγορούμενη σύζυγό του, ενώ η τελευταία είχε την ιδιότητα της προέδρου του διοικητικού συμβουλίου και της νομίμου εκπροσώπου της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία «Κιβωτός του Κόσμου» , να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες, οι οποίες προκάλεσαν εν γνώσει τους βέβαιες ζημιές στην περιουσία του οργανισμού κατά παράβαση των κανόνων της επιμελούς διαχείρισης» .

Σύμφωνα με την κατηγορία , προχώρησε σε εργασίες αποπεράτωσης ακινήτου ιδιοκτησίας του ιδίου με χρήματα του οργανισμού, πρόσληψη υπαλλήλου για τη συντήρηση ακινήτου ιδιοκτησίας του πατέρα Αντώνιου ,ο μισθός του οποίου καταβαλλόταν από τους λογαριασμούς της Κιβωτού του Κόσμου , και χρηματικές καταβολές στον συγκατηγορούμενό τους και υπάλληλο του οργανισμού από τους λογαριασμούς της ΜΚΟ μολονότι ο τελευταίος δεν παρείχε αντίστοιχης αξίας υπηρεσίες, συνολικού ύψους 200.000 ευρώ.

Επιπλέον, φέρεται να καρπώθηκε παρανόμως περίπου 100.000 ευρώ της Κιβωτού του Κόσμου τα οποία της είχαν εμπιστευθεί λόγω της ιδιότητάς της ως διαχειρίστριας ξένης περιουσίας. Τα χρήματα, κατά το βούλευμα, προέρχονταν από δωρεές χρηματικών ποσών από ιδιώτες και χρησιμοποιήθηκαν «για την κάλυψη των εξόδων διαβίωσής τους αλλά και των μελών της οικογένειάς τους προκειμένου να μην καταναλώσουν αλλά να αποταμιεύσουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς αντίστοιχο ποσό από τα χρήματα που ο κατηγορούμενος πατέρας Αντώνιος λάμβανε από την εργασία του».

Παράλληλα, ποσό 100.000€ φέρεται να δαπανήθηκε στην αγοραπωλησία ακινήτων από τον κατηγορούμενο.

Αναφορά γίνεται , μεταξύ άλλων, σε τραπεζική θυρίδα της Κιβωτού του Κόσμου στην Αθήνα από την οποία η κατηγορουμένη , σύμφωνα με το βούλευμα , «αφαίρεσε άγνωστο αριθμό μετρητών χρημάτων και τιμαλφών ιδιοκτησίας της Κιβωτού του Κόσμου τα οποία τοποθέτησε εντός της τσάντας της και εντός χάρτινης σακούλας καθ’ υπόδειξη του πατέρα Αντώνιου».

Τα τιμαλφή ,όπως αναφέρουν οι δικαστές , ουδέποτε παραδόθηκαν στην νέα προσωρινή διοίκηση, όπως αντίστοιχα δεν παραδόθηκαν και άλλα αντικείμενα της ΜΚΟ συνολικής αξίας περίπου 305.000€ τα οποία «παρακρατήθηκαν παράνομα από την κατηγορουμένη τα οποία και απέκρυψε εντός κρύπτης σε παρακείμενο διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με την τότε κατοικία των 2 κατηγορουμένων, ήτοι σε χώρο που μόνο εκείνη γνώριζε και μόνο εκείνη είχε πρόσβαση».

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα οι κατηγορούμενοι νομιμοποίησαν μαύρο χρήμα ύψους 225.000€. Το δικαστικό συμβούλιο αποφάσισε ,επίσης, να διατηρηθεί η ισχύς του περιοριστικού όρου της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα που επιβλήθηκε στον πατέρα Αντώνιο και στην πρεσβυτέρα μετά τις απολογίες τους.