Νέα δεδομένα έρχονται στο φως για την εξαφάνιση της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά, με τις Αρχές να προσπαθούν να ξετυλίξουν το κουβάρι μιας υπόθεσης που εξελίσσεται σε πραγματικό θρίλερ.

Οι τελευταίες αστυνομικές έρευνες στο σπίτι του άνδρα που της νοίκιαζε δωμάτιο, σε συνδυασμό με νέες μαρτυρίες, φαίνεται να δημιουργούν σοβαρά ερωτήματα ακόμη και για την ακριβή ημερομηνία κατά την οποία χάθηκαν τα ίχνη της γυναίκας.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικοί επιχειρούν να διαπιστώσουν εάν οι έρευνες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι σήμερα βασίστηκαν σε λανθασμένο χρονικό πλαίσιο, κάτι που θα μπορούσε να επηρεάσει κρίσιμα στοιχεία της υπόθεσης.

Η ημερομηνία που προκαλεί σύγχυση στις έρευνες

Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο αδελφός της 45χρονης στις Αρχές, η Σταυρούλα Λεβεντάκη εξαφανίστηκε το Σάββατο 30 Μαΐου. Η συγκεκριμένη ημερομηνία καταγράφηκε τόσο στην αστυνομική αναφορά όσο και στο Missing Alert που εκδόθηκε για την εξαφάνισή της.

Ωστόσο, δύο πρόσωπα που θεωρούνται κομβικά για την υπόθεση παρουσιάζουν διαφορετική εκδοχή. Ο άνδρας που νοίκιαζε το δωμάτιο όπου διέμενε, αλλά και η γυναίκα που υποστηρίζει ότι ήταν από τους τελευταίους ανθρώπους που την είδαν ζωντανή, επιμένουν πως η εξαφάνιση σημειώθηκε μία ημέρα νωρίτερα, στις 29 Μαΐου.

Το στοιχείο αυτό έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό στους ερευνητές. Εάν τελικά αποδειχθεί ότι η αγνοούμενη εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου και όχι στις 30, τότε είναι πιθανό οι Αρχές να αναζητούσαν βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για λάθος ημερομηνία, χάνοντας ενδεχομένως κρίσιμα στοιχεία.

Το παράξενο κοινό στοιχείο στις μαρτυρίες

Ακόμη πιο ενδιαφέρον θεωρείται ένα στοιχείο που επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές καταθέσεις. Παρότι αναφέρονται σε διαφορετικές ημερομηνίες, τόσο ο εργάτης που δήλωσε ότι συνάντησε τη Σταυρούλα στις 30 Μαΐου όσο και ο ενοικιαστής που τοποθετεί την τελευταία συνάντησή τους στις 29 Μαΐου, περιγράφουν την 45χρονη να κρατά μία σακούλα με αυγά.

Το κοινό αυτό στοιχείο προκαλεί νέα ερωτήματα στους αστυνομικούς, οι οποίοι προσπαθούν να χαρτογραφήσουν με ακρίβεια τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή της. Ένα ακόμη ερώτημα που παραμένει αναπάντητο αφορά το πότε έγινε αντιληπτό ότι η γυναίκα είχε χαθεί. Η εξαφάνιση δηλώθηκε επίσημα στις 7 Ιουνίου, αρκετές ημέρες μετά την τελευταία επιβεβαιωμένη εμφάνισή της.

Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες προέκυψε η συγκεκριμένη ημερομηνία, καθώς ο αδελφός της 45χρονης, ο οποίος προχώρησε στη δήλωση της εξαφάνισης, νοσηλευόταν εκείνο το διάστημα σε νοσοκομείο και, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, δεν φαίνεται να εμπλέκεται στα γεγονότα.

Παρά ταύτα, οι ερευνητές προσπαθούν να κατανοήσουν πώς κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η αδελφή του εξαφανίστηκε στις 30 Μαΐου.

Οι τελευταίες κινήσεις πριν χαθούν τα ίχνη της

Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, η Σταυρούλα Λεβεντάκη είχε περάσει από το πατρικό της σπίτι στο Βαρύπετρο Χανίων λίγες ημέρες πριν εξαφανιστεί. Όπως περιγράφουν συγγενείς της, τα τελευταία χρόνια οι σχέσεις της με την οικογένειά της δεν ήταν ιδιαίτερα στενές, ωστόσο διατηρούσαν επικοινωνία.

Η 45χρονη είχε βρει πρόσφατα εργασία και είχε νοικιάσει ένα μικρό δωμάτιο κοντά στον χώρο εργασίας της, προκειμένου να αποφεύγει τις καθημερινές μετακινήσεις. Η τελευταία γνωστή διαδρομή της περιλαμβάνει επίσκεψη στο πατρικό της σπίτι, συνάντηση με εργάτη στον οποίο πλήρωσε εργασίες που είχαν γίνει σε χωράφι της και στη συνέχεια μετάβαση προς τη στάση του αστικού λεωφορείου, με σκοπό να επιστρέψει στα Χανιά. Από εκείνο το σημείο και μετά, τα ίχνη της χάνονται.

Μέσα σε αυτό το κλίμα αβεβαιότητας, αστυνομικοί πραγματοποίησαν νέα πολύωρη έρευνα στο σπίτι του ενοικιαστή της αγνοούμενης, παραμένοντας στον χώρο μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έρευνες για την ανεύρεση υλικού από κάμερες ασφαλείας, ενώ λαμβάνονται νέες καταθέσεις από συγγενείς, φίλους και πρόσωπα που είχαν επαφή μαζί της λίγο πριν εξαφανιστεί.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν όλα τα πιθανά σενάρια.

Δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο στο τραπέζι παραμένει και η πιθανότητα της εκούσιας εξαφάνισης. Κρίσιμο ρόλο αναμένεται να παίξουν τα στοιχεία από τις τραπεζικές κινήσεις της 45χρονης, καθώς ενδέχεται να αποκαλύψουν εάν υπήρξε οποιαδήποτε δραστηριότητα μετά την ημέρα που χάθηκαν τα ίχνη της.

Μέχρι τότε, η υπόθεση της Σταυρούλας Λεβεντάκη εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα πιο μυστηριώδη θρίλερ των τελευταίων μηνών στην Κρήτη.