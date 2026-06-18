Να απέχουν η κυβέρνηση και η Τράπεζα της Ελλάδος από δηλώσεις που, όπως υποστηρίζει, δημιουργούν εσφαλμένες εντυπώσεις για το περιεχόμενο της πρόσφατης απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου σχετικά με τον υπολογισμό των τόκων στις ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη, ζητά η ΕΚΠΟΙΖΩ, εκφράζοντας παράλληλα προβληματισμό για δημόσιες τοποθετήσεις και διαρροές που ακολούθησαν την έκδοση της απόφασης.

Η οργάνωση καταναλωτών αναφέρει ότι τις τελευταίες εβδομάδες έχουν διατυπωθεί απόψεις από «νομικούς κύκλους» εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, αλλά και από κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, οι οποίες κάνουν λόγο για ασάφειες ή κενά στην απόφαση της Ολομέλειας ως προς τον τρόπο υπολογισμού των τόκων, τη μη αναδρομικότητα της εφαρμογής της ή τις συνέπειές της για τους δανειολήπτες.

Η ΕΚΠΟΙΖΩ, η οποία συμμετείχε ως παρεμβαίνουσα στη σχετική δίκη, υποστηρίζει ότι η απόφαση του Αρείου Πάγου είναι σαφής και προβλέπει ότι το επιτόκιο υπολογίζεται επί κάθε μηνιαίας δόσης κατά τον χρόνο εξόφλησής της και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου της οφειλής. Κατά την οργάνωση, η ερμηνεία αυτή συνδέεται με τον σκοπό προστασίας της κύριας κατοικίας και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς διαφορετικός τρόπος υπολογισμού θα οδηγούσε σε υπέρμετρη επιβάρυνση των οφειλετών.

Παράλληλα, σημειώνει ότι, μολονότι η απόφαση δεν παράγει δεδικασμένο για όσους δεν συμμετείχαν στη συγκεκριμένη δίκη, οι κρίσεις της Ολομέλειας αποτελούν κατευθυντήρια ερμηνεία για τα δικαστήρια που θα κληθούν να εξετάσουν αντίστοιχες υποθέσεις.

Η οργάνωση υποστηρίζει επίσης ότι η απόφαση αφορά το σύνολο της δικαστικής ρύθμισης από την έναρξη εφαρμογής της και, ως εκ τούτου, έχει αναδρομικές συνέπειες ως προς τον υπολογισμό των τόκων, γεγονός που, κατά την άποψή της, μπορεί να θέσει ζήτημα επιστροφής ή συμψηφισμού αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

Στην ανακοίνωσή της η ΕΚΠΟΙΖΩ επικρίνει τις δημόσιες παρεμβάσεις που ακολούθησαν την έκδοση της απόφασης, υποστηρίζοντας ότι ο σεβασμός στις δικαστικές αποφάσεις δεν θα πρέπει να εξαρτάται από το ποιος είναι ο ωφελημένος ή ο ζημιωμένος από αυτές.

Τέλος, καλεί τις τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων να ενημερώσουν τους οφειλέτες για τις καταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί και για τον τρόπο προσαρμογής των δόσεων στα νέα δεδομένα, ώστε οι δανειολήπτες να μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους βάσει της απόφασης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.