Βολές κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά, Λεωνίδας Κουμπούρας, με αφορμή όσα εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της δίκης για την τραγωδία των Τεμπών.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107.7 της Θεσσαλονίκης, ο κ. Κουμπούρας αναφέρθηκε στην ένταση που σημειώθηκε μεταξύ της οικογένειας Βλάχου και της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, εκφράζοντας την ενόχλησή του για τη στάση που, όπως υποστήριξε, επέδειξε απέναντι σε συνάδελφό του δικηγόρο.

«Μου προκάλεσε πολύ αρνητική εντύπωση το γεγονός ότι καταφέρθηκε με υποτιμητικό τρόπο εναντίον συναδέλφου», ανέφερε, σημειώνοντας ότι το περιστατικό προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από συγγενείς των θυμάτων που βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι βασικό πρόβλημα στη διαδικασία αποτελεί η συνεχής παρέμβαση της κ. Κωνσταντοπούλου σε ζητήματα που, κατά την άποψή του, δεν σχετίζονται με το αντικείμενο της δίκης. Όπως είπε, η συντριπτική πλειονότητα των δικηγόρων και των συγγενών επιθυμεί την ομαλή και γρήγορη εξέλιξη της διαδικασίας, κάτι που, σύμφωνα με τον ίδιο, παρεμποδίζεται από παρεμβάσεις πολιτικού ή άσχετου περιεχομένου.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη διάρκεια των τοποθετήσεών της, υποστηρίζοντας ότι τα νομικά ζητήματα μπορούν να αναπτυχθούν συνοπτικά, ενώ η ίδια, όπως ανέφερε, προχωρά σε πολύωρες αγορεύσεις που συχνά ξεφεύγουν από την ουσία της υπόθεσης.

Κατά τον κ. Κουμπούρα, η συγκεκριμένη τακτική προκαλεί καθυστερήσεις, αυξάνει τη δυσαρέσκεια των συγγενών των θυμάτων και δυσχεραίνει το έργο των συνηγόρων που συμμετέχουν στη δίκη. «Υπάρχει μεγάλη αντίδραση από όλους τους συναδέλφους», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου εμφανίζεται στη διαδικασία με διπλή ιδιότητα, τόσο ως δικηγόρος όσο και ως αρχηγός πολιτικού κόμματος. «Πρέπει η ίδια να διαχειριστεί αυτή τη διττή ιδιότητα και να επιτρέψει στη διαδικασία να προχωρήσει απρόσκοπτα. Δεν βρίσκεται στη Βουλή, αλλά σε ένα ποινικό δικαστήριο», δήλωσε.

Αναφερόμενος, τέλος, σε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες μέρος της τοποθέτησής της αφορούσε ζητήματα όπως ο ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστήριξε ότι τέτοιες αναφορές δεν συνδέονται με την ουσία της δίκης, επισημαίνοντας ότι η έδρα διαθέτει τα απαραίτητα δικονομικά μέσα για να διασφαλίζει ότι η συζήτηση παραμένει εντός του αντικειμένου της διαδικασίας.

Βελτιωμένες οι συνθήκες διεξαγωγής της δίκης

Ο δικηγόρος της οικογένειας Πλακιά στάθηκε επίσης στις συνθήκες διεξαγωγής της δίκης, σημειώνοντας ότι έχουν βελτιωθεί αισθητά σε σύγκριση με τις πρώτες συνεδριάσεις.

Όπως ανέφερε, η αίθουσα έχει αναδιαμορφωθεί και πλέον προσφέρει επαρκή χώρο και καλύτερες συνθήκες για συγγενείς, δικηγόρους και πολίτες που παρακολουθούν τη διαδικασία. Παρότι οι υποδομές κρίνονται πλέον ικανοποιητικές, εξέφρασε την έκπληξή του για τη σχετικά περιορισμένη παρουσία κοινού, δεδομένης της βαρύτητας και του δημόσιου ενδιαφέροντος που συγκεντρώνει η υπόθεση