Ένα χρόνο μακριά από το πατρικό της παραμένει μια 14χρονη από τον Βόλο, η οποία κατήγγειλε στο «Χαμόγελο του Παιδιού» ότι υπέστη κακοποίηση από τους γονείς της. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η ανήλικη εγκατέλειψε το σπίτι της, πήρε τα προσωπικά της αντικείμενα και μετακόμισε στη θεία της, αρνούμενη έκτοτε να επιστρέψει στην οικογένειά της.

Σύμφωνα με τον taxydromos.gr η υπόθεση εκδικάστηκε χθες στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου, το οποίο συνέχισε τη διαδικασία μετά τη διακοπή της στις 3 Ιουνίου. Το δικαστήριο απάλλαξε τους γονείς από τις κατηγορίες της ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης και της έκθεσης, ωστόσο τους έκρινε ενόχους για το αδίκημα της απειλής.

Συγκεκριμένα, το δικαστήριο έκρινε ότι η φράση που απηύθυναν στην ανήλικη, «έλα σπίτι και θα σε περιποιηθούμε», συνιστούσε απειλή και τους επέβαλε ποινή φυλάκισης έξι μηνών με αναστολή. Στο εδώλιο κάθισαν οι δύο γονείς, ηλικίας 36 ετών.

Μετά την καταγγελία της 14χρονης, τον Ιούνιο του 2023, πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικογενειακή κατοικία. Κοινωνικοί λειτουργοί που επισκέφθηκαν το σπίτι διαπίστωσαν ότι οι συνθήκες διαβίωσης δεν ήταν κατάλληλες για την ανατροφή παιδιών. Σύμφωνα με την έκθεσή τους, πρόκειται για ένα παλιό και παραμελημένο σπίτι.

Από την πλευρά τους, οι γονείς, οι οποίοι έχουν ακόμη δύο παιδιά, υποστήριξαν ότι οι οικονομικές δυσκολίες δεν τους επέτρεπαν να μετακομίσουν σε καλύτερη κατοικία. Παράλληλα, ανέφεραν ότι δεν επιθυμούσαν να αλλάξουν το σχολικό περιβάλλον ενός ακόμη παιδιού τους, το οποίο αντιμετωπίζει δυσλεξία.

Οι ίδιοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά ότι είχαν κακοποιητική συμπεριφορά απέναντι στην κόρη τους. Μάλιστα, υπέρ τους κατέθεσαν μία γειτόνισσα και η νονά του μικρότερου παιδιού τους, οι οποίες υποστήριξαν ότι δεν είχαν αντιληφθεί περιστατικά βίας ή κακομεταχείρισης.

Ως μάρτυρας από την πλευρά της πολιτικής αγωγής κατέθεσε η θεία της ανήλικης, αδελφή του πατέρα της. Περιέγραψε τις συνθήκες διαβίωσης στο σπίτι ως ακατάλληλες, υποστηρίζοντας ότι δεν τηρούνταν οι απαραίτητοι κανόνες υγιεινής. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη μητέρα της 14χρονης, κάνοντας λόγο για περιορισμένη καθημερινή δραστηριότητα και απρόβλεπτη συμπεριφορά.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αναγνώστηκε και η καταγγελία της ανήλικης. Η 14χρονη υποστήριξε ότι η μητέρα της τη χτυπούσε όταν ήταν εκνευρισμένη, αναφέροντας περιστατικό κατά το οποίο την έσπρωξε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σε έπιπλο, καθώς και άλλο συμβάν όπου τη χτύπησε με το κοντάρι σκούπας. Επιπλέον, κατήγγειλε ότι κατά καιρούς δεχόταν βίαιη συμπεριφορά και από τον πατέρα της.

Ωστόσο, σύμφωνα με την κρίση του δικαστηρίου, δεν προέκυψαν επαρκή στοιχεία που να αποδεικνύουν τον τραυματισμό της ανήλικης ή να στοιχειοθετούν το αδίκημα της έκθεσης, οδηγώντας στην απαλλαγή των γονέων για τις συγκεκριμένες κατηγορίες.