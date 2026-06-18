«Όχι» είπε το Μικτό Ορκωτό Εφετείο στο αίτημα της υπεράσπισης του Δημήτρη Λιγνάδη για διορισμό πραγματογνώμονα, που θα κρίνει την αντιληπτική ικανότητα και ψυχική κατάσταση των νεαρών που με τις καταγγελίες τους τον οδήγησαν στο εδώλιο κατηγορούμενο για βιασμό.

Το δικαστήριο, παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση, απέρριψε το αίτημα και η δίκη σε δεύτερο βαθμό του ηθοποιού και σκηνοθέτη ουσιαστικά θα ξεκινήσει στις 2 Ιουλίου.

Ο Δημήτρης Λιγνάδης, ο οποίος πρωτόδικα έχει καταδικαστεί σε κάθειρξη 12 ετών, με αναστολή, θα δικαστεί σε δεύτερο βαθμό για τρεις βιασμούς ανηλίκων και όχι για δύο για τους οποίους είχε κριθεί ένοχος, καθώς το Εφετείο έκανε δεκτή τη σχετική έφεση που είχε ασκηθεί.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει πως ο πρώην καλλιτεχνικός διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου είναι αντιμέτωπος με το ενδεχόμενο να του επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή στο Εφετείο στην περίπτωση καταδίκης του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δημήτρης Λιγνάδης, πρωτόδικα, καταδικάστηκε για τον βιασμό δύο 17χρονών, ενώ αθωώθηκε για άλλους δύο βιασμούς, ενός 16χρονου και ενός 17χρονου.

Ωστόσο, η ανατροπή ήρθε λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, όταν η αρμόδια εισαγγελέας άσκησε έφεση κρίνοντας πως στον κατηγορούμενο έπρεπε να επιβληθεί μεγαλύτερη ποινή, αλλά και να εξεταστεί εκ νέου η υπόθεση βιασμού του 16χρονου για την οποία αθωώθηκε.

Αυτή η έφεση έγινε δεκτή από το Εφετείο, με αποτέλεσμα το δικαστήριο να εξετάσει πάλι και τις τρεις καταγγελίες σε βάρος του Δημήτρη Λιγνάδη.