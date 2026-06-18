Για τρίτη φορά αναβλήθηκε στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας, η δίκη για τον αδόκητο χαμό της 14χρονης Κυριακής Ζανιά, η οποία έχασε τη ζωή της τον Δεκέμβριο του 2021 από επιπλοκές του κορωνοϊού και ενώ είχε αναζητήσει βοήθεια στο Νοσοκομείο Λαμίας, στο κοντέινερ του οποίου είχε παραμείνει αβοήθητη για 4 και πλέον ώρες.

Του ανταποκριτή μας στη Στερεά Ελλάδα στο lamiareport

Θυμίζουμε ότι κατηγορούμενοι είναι δύο γιατροί του Νοσοκομείου για την πράξη της ανθρωποκτονίας εξ αμελείας διά παραλείψεως.

Η δίκη είχε προγραμματιστεί για το πρωί της 18ης Ιουνίου, με τον αριθμό «1» στο Έκθεμα, ωστόσο το αίτημα που κατατέθηκε από την πλευρά του δεύτερου κατηγορούμενου ήταν για αναβολή λόγω ιατρικού προβλήματος. Για το ενιαίο της κρίσεως το Δικαστήριο αποφάσισε την εκδίκαση της υπόθεσης στις 19 Νοεμβρίου 2026.

Στο άκουσμα της νέας αναβολής, οι γονείς της αδικοχαμένης μαθήτριας ξέσπασαν ζητώντας δικαιοσύνη στη μνήμη της κόρης τους ώστε να βγουν επιτέλους στο φως τα αίτια που ένας τόσο νέος άνθρωπος έφυγε από τη ζωή.

Το χρονικό της τραγωδίας

Το κορίτσι είχε διακομισθεί με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Λαμίας στις 09:30’ το πρωί της 4ης Δεκεμβρίου 2021, με λοίμωξη από covid-19, διαγνωσμένη από rapid test που είχε κάνει στις 29/11/21. Συνοδευόταν από τη μητέρα της και τη μικρότερη αδελφή της, που επίσης ήταν θετικές στον κορωνοϊό.

Όπως επιβεβαιώνει το κατηγορητήριο, μέσα στην πρώτη ώρα (10:30’) είχε εξεταστεί από την κατηγορούμενη γιατρό, καθώς είχε ζητήσει, εργαστηριακό έλεγχο, να τεθεί φλεβοκαθετήρας και ορός και να γίνει στο κορίτσι ηλεκτροκαρδιογράφημα. Το τελευταίο αποκάλυπτε από κείνη την ώρα, σύμφωνα και με την ΕΔΕ που διενήργησε η Καθηγήτρια Παιδιατρικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας Ιωάννα Γριβέα, ότι υπήρχε πρόβλημα, ωστόσο το κορίτσι παρέμεινε αβοήθητο μέχρι σχεδόν τις 13:30’ και ενώ στο μεταξύ η κατηγορούμενη γιατρός είχε ενημερώσει και τον συνάδελφό της που επίσης είναι κατηγορούμενος στην υπόθεση.

Τότε, εκεί γύρω στις 13:30’ σύμφωνα με μαρτυρία θείας του αδικοχαμένου κοριτσιού και αφού είχε εξαντληθεί η υπομονή όλων, η συγκεκριμένη ζήτησε με έντονο ύφος από τις νοσηλεύτριες που ήταν στην υποδοχή να έρθει γιατρός να δει την ανηψιά της γιατί η κλινική της εικόνα έχει πλέον χειροτερέψει.

Αμέσως μετά εμφανίστηκε η γιατρός η οποία δεν ήταν ντυμένη, αλλά κρατούσε τη στολή στα χέρια για να ντυθεί και να μπει στο κοντέινερ να εξετάσει την 14χρονη.

Όταν μητέρα και θεία ενημέρωσαν τη γιατρό ότι το κορίτσι δεν είναι καθόλου καλά, εκείνη κοίταξε από το παράθυρο και βλέποντας την 14χρονη, πέταξε τη στολή covid που κρατούσε και μπήκε μέσα στο κοντέινερ χωρίς τη στολή.

Αμέσως μετά πήραν το κορίτσι μέσα στα επείγοντα (στο σηπτικό) όπου έγινε υπέρηχος, αξονική και άλλες εξετάσεις, ενώ κλήθηκαν και γιατροί της ΜΕΘ και αναισθησιολόγοι. Δυστυχώς όμως ο χρόνος είχε ήδη αρχίσει να μέτρα αντίστροφα για την άτυχη Κυριακή, η οποία όταν μπήκε στα Επείγοντα είχε ήδη πολύ χαμηλή πίεση, πόνο στο στήθος και μούδιασμα στην κάτω γνάθο.

Ακολούθησε πραγματική μάχη των γιατρών προκειμένου να σταθεροποιηθεί η κατάστασή της και να διασωληνωθεί ώστε να διακομισθεί με ασφάλεια στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία», όμως αν και κατάφεραν να την ανατάξουν την πρώτη φορά, υπήρξε και δεύτερη ανακοπή με το κορίτσι να καταλήγει στις 17:25’.