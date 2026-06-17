Στο εδώλιο του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λαμίας κάθισε το μεσημέρι της Τετάρτης ο 30χρονος από τη Ρουμανία που συνελήφθη την Κυριακή στην παραλία της Αγίας Μαρίνας Στυλίδας, γιατί φωτογράφιζε κρυφά ανήλικα και ενήλικα κορίτσια με μαγιό.

Του ανταποκριτή μας από το lamiareport.gr στη Στερεά Ελλάδα.

Μετά από μια διαδικασία που κράτησε σχεδόν 2 ώρες, το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο και του επέβαλε ποινή φυλάκισης 24 μηνών, την οποία μετέτρεψε προς 10 ευρώ ημερησίως, αφαιρώντας μόνο τις τρεις μέρες κράτησης, ενώ στην έφεσή του έδωσε ανασταλτικό αποτέλεσμα. Είχε προηγηθεί η πρόταση για ενοχή του όπως κατηγορούνταν και από την εισαγγελέα της έδρας.

Η συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορουμένου, Κωνσταντίνα Αρβανίτη, υποστήριξε ότι ο εντολέας της δεν έκανε τίποτα με δόλο και οι τρεις φωτογραφίες που βρέθηκαν στο κινητό του τηλέφωνο δε συνιστούν ζήτημα αρχειοθέτησης. Ωστόσο, αν και ζήτησε να ληφθούν υπόψη τόσο ο πρότερος σύννομος βίος του 30χρονου όσο και η ειλικρινής μεταμέλειά του, το δικαστήριο δε δέχτηκε κανένα ελαφρυντικό.

«Με μια συγγνώμη δεν προστατεύεται η ανηλικότητα», ήταν τα λόγια των γονιών των κοριτσιών που βρέθηκαν για να καταθέσουν στο δικαστήριο και έφυγαν από αυτό λέγοντας ότι στους καιρούς που ζούμε πρέπει να έχουμε τα μάτια μας συνεχώς ανοιχτά γιατί οι κίνδυνοι είναι πολλοί.

Θυμίζουμε ότι ο 30χρονος βρισκόταν την περασμένη Κυριακή στην παραλία της Αγίας Μαρίνας μαζί με τρεις φίλους του, όταν μια παρέα κοριτσιών κατάλαβε ότι τα φωτογράφιζε και τραβούσε βίντεο. Αμέσως ενημέρωσαν την αστυνομία και τους γονείς τους οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο. Από τον επιτόπιο έλεγχο των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι στο κινητό του τηλέφωνο ο 30χρονος είχε πράγματι τρεις φωτογραφίες με τα κορίτσια. Ο 30χρονος συνελήφθη και παραπέμφθηκε για να δικαστεί στο αυτόφωρο την επόμενη ημέρα, όμως πήρε αναβολή για την Τετάρτη 17/6/26.