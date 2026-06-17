Σοκ προκαλεί η δράση μιας σπείρας ανηλίκων στο Πόρτο Ράφτη, η οποία είχε μετατρέψει σε εφιάλτη τη ζωή ενός 14χρονου παιδιού. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 16χρονου αλλοδαπού, ο οποίος φέρεται ως ο εγκέφαλος μιας αδίστακτης ομάδας που εκβίαζε συστηματικά το θύμα, καταφέρνοντας να του αποσπάσει οικογενειακά κειμήλια και χρυσαφικά τεράστιας αξίας.



Όπως αποκάλυψε η μεθοδική έρευνα της ΕΛΑΣ, ο συλληφθείς μαζί με δύο ακόμη συνεργούς του, οι οποίοι έχουν ήδη ταυτοποιηθεί και αναζητούνται, έστησαν μια καλοκουρδισμένη επιχείρηση τρόμου.



Κατά τη διάρκεια του περασμένου Μαΐου, χρησιμοποιώντας ωμή βία και σοβαρές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα του 14χρονου, τον ανάγκαζαν να κλέβει σταδιακά από το σπίτι του τα χρυσά κοσμήματα της μητέρας του. Η συνολική αξία της λείας αγγίζει το αστρονομικό ποσό των 10.000 ευρώ.



Το πιο εξοργιστικό στοιχείο της υπόθεσης είναι η συνέχεια της διαδρομής του κλεμμένου θησαυρού. Οι ανήλικοι εκβιαστές δεν κρατούσαν τα κοσμήματα, αλλά τα διοχέτευαν άμεσα σε ένα ανταλλακτήριο χρυσού, μετατρέποντάς τα σε ζεστό χρήμα και αποκομίζοντας μεγάλα κέρδη.



Η αντίστροφη μέτρηση για τη συμμορία ξεκίνησε το μεσημέρι της 12ης Ιουνίου, όταν οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στον 16χρονο. Στην έφοδο που έγινε στο σπίτι του βρέθηκε ένα μικρό οπλοστάσιο, καθώς κατασχέθηκαν μία σιδερογροθιά, πέντε φωτοβολίδες και ένας μηχανισμός εκτόξευσης.



Ο νεαρός αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για εκβίαση κατά συναυτουργία και παράβαση του νόμου περί όπλων, ενώ συνελήφθη και η μητέρα του για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του Εισαγγελέα, ενώ το ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψη των άλλων δύο μελών συνεχίζεται.