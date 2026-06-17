Ένταση σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη μεταξύ συγγενών θυμάτων και της συνηγόρου συγγενών θυμάτων και τραυματιών, Ζωής Κωνσταντοπούλου.

Η κ. Κωνσταντοπούλου ξεκίνησε την τοποθέτησή της για τα αιτήματα που υποβλήθηκαν νωρίτερα για την αυτοπρόσωπη παρουσία των κατηγορουμένων και την οπτικοακουστική κάλυψη και μετάδοση της δίκης.

Σε κάποιο σημείο της τοποθέτησης αναφέρθηκε στην Anubis Coldcase K9 Team και στη συνεισφορά της στον εντοπισμό βιολογικού υλικού θυμάτων.

Τότε αντέδρασε ο κ. Χρήστος Βλάχος, πατέρας του Βάιου Βλάχου, ενός εκ των 57 θυμάτων, φωνάζοντας «σιγά μην τα ανακάλυψε η Anubis».

Ακολούθησε έντονος διάλογος μεταξύ του κ. Βλάχου και της κ. Κωνσταντοπούλου με αποτέλεσμα το δικαστήριο να προχωρήσει σε σύντομη διακοπή.

Όταν επανήλθε, η πρόεδρος ζήτησε αυτοσυγκράτηση από όλους τους παράγοντες της δίκης.

«Το δικαστήριο δεν θα μπει στην ύβρη ότι κατανοεί, ότι μπορεί να καταλάβει τον πόνο των συγγενών», σημείωσε η πρόεδρος προσθέτοντας: «Όμως το να γίνεται η διαδικασία σε ήρεμους τόνους, επειδή θα ακούσουμε πολλά και από τους κατηγορουμένους, θα ήθελα όσο μπορεί ο καθένας ξεχωριστά να αυτοσυγκρατείται».

Η πρόεδρος τόνισε πως ο σκοπός της δίκης είναι να βρεθεί η αλήθεια. «Συγγνώμη για τη διακοπή, και το δικαστήριο επηρεάζεται», επεσήμανε.

Πριν συνεχίσει την τοποθέτησή της η κ. Κωνσταντοπούλου, ο κ. Βλάχος δήλωσε: «Θέλω να ζητήσω συγγνώμη απ’ όλους που παραφέρθηκα».

Για το επεισόδιο, η κ. Κωνσταντοπούλου υποστήριξε, μεταξύ άλλων, πως η «διαίρεση των συγγενών εξυπηρετεί εκείνους που επιθυμούν και εξ’ αρχής ασχολούνται με το να συγκαλύψουν την υπόθεση».