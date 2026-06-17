Για εγκατάλειψη τόπου τροχαίου ατυχήματος, με τραυματισμό δικυκλιστή, συνελήφθη 34χρονη στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της περασμένης Δευτέρας στη λεωφόρο Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν, σύμφωνα με την αστυνομία, η 34χρονη, υπήκοος Ρωσίας, ενώ βρισκόταν ακινητοποιημένη μπροστά σε ερυθρό σηματοδότη, άνοιξε την πόρτα του αυτοκινήτου της χωρίς να πραγματοποιήσει προηγούμενο έλεγχο.

Τη στιγμή εκείνη, διερχόμενο δίκυκλο, με οδηγό έναν άντρα 41 ετών, προσέκρουσε στην ανοιχτή πόρτα του αυτοκινήτου, με αποτέλεσμα ο αναβάτης να τραυματιστεί ελαφρά. Παρά το ατύχημα, η οδηγός φέρεται να αποχώρησε από το σημείο χωρίς να προβεί στις ενέργειες που προβλέπει η νομοθεσία.

Έπειτα από αναζητήσεις, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης την εντόπισαν και τη συνέλαβαν, το πρωί της επόμενης μέρας.