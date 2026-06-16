Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία που συγκλονίζει τη Δράμα έρχονται στο φως, μετά τη μαρτυρία του θείου της 45χρονης αστυνομικού που δολοφονήθηκε από τον εν διαστάσει σύζυγό της, επίσης αστυνομικό.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο συγγενής της άτυχης γυναίκας αποκάλυψε ότι λίγες ημέρες πριν από τη γυναικοκτονία είχε σημειωθεί ένα ιδιαίτερα ανησυχητικό περιστατικό, το οποίο, σύμφωνα με όσα του είχε εκμυστηρευτεί η ίδια, την είχε τρομοκρατήσει.

Όπως περιέγραψε ο θείος της 45χρονης, σε συνάντηση που είχαν περίπου δύο εβδομάδες πριν από το έγκλημα, η ανιψιά του του αποκάλυψε ότι ο 50χρονος σύζυγός της εμφανίστηκε μπροστά της κρατώντας όπλο ενώ εκείνη βρισκόταν στο σπίτι.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η 45χρονη του ανέφερε ότι αιφνιδιάστηκε και φοβήθηκε έντονα από το περιστατικό, με αποτέλεσμα να φύγει άμεσα από την κατοικία και να αναζητήσει καταφύγιο στο σπίτι της αδελφής της. Όπως είπε ο θείος της, αργότερα η 45χρονη επέστρεψε μαζί με την αδελφή της προκειμένου να παραλάβουν το παιδί της, το οποίο βρισκόταν στο σπίτι.

«Μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενό του»

Ο συγγενής της 45χρονης αποκάλυψε ακόμη ότι τη ρώτησε αν είχε προχωρήσει σε επίσημη καταγγελία στις Αρχές μετά το περιστατικό. Σύμφωνα με όσα του είχε απαντήσει η ίδια, δεν είχε καταθέσει καταγγελία, ωστόσο είχε ενημερώσει τον προϊστάμενο του συζύγου της στην Ελληνική Αστυνομία για όσα είχαν συμβεί.

«Μου είπε ότι ενημέρωσε τον προϊστάμενό του. Δεν γνωρίζω αν αυτό έγινε ή αν δεν ήθελε να μας ανησυχήσει περισσότερο, καθώς την πιέζαμε να προχωρήσει σε καταγγελία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο θείος της 45χρονης υποστήριξε ότι, παρά τα προβλήματα που αντιμετώπιζε το ζευγάρι το τελευταίο διάστημα, η ίδια δεν πίστευε ότι η κατάσταση θα μπορούσε να οδηγηθεί σε μια τόσο τραγική κατάληξη. Όπως ανέφερε, θεωρούσε πως ο εν διαστάσει σύζυγός της δεν θα προχωρούσε ποτέ σε μια ακραία πράξη βίας, εκτίμηση που, όπως σημείωσε ο ίδιος, αποδείχθηκε μοιραία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να συλλέγουν στοιχεία για τις συνθήκες που προηγήθηκαν της γυναικοκτονίας, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στις μαρτυρίες συγγενών και προσώπων από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού.