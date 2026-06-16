Νέα στοιχεία για τη γυναικοκτονία που συγκλόνισε τη Δράμα έρχονται στο φως μέσα από τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης της 45χρονης αστυνομικού, η οποία έχασε τη ζωή της από τα χέρια του εν διαστάσει συζύγου της, επίσης αστυνομικού.

Η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία και στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, ενώ οι Αρχές αναμένουν πλέον και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων προκειμένου να συμπληρωθεί η εικόνα γύρω από τις συνθήκες της τραγωδίας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, η 45χρονη έφερε επτά τραύματα από μαχαίρι, τα οποία εντοπίστηκαν κυρίως στην περιοχή της πλάτης και των πλευρών.

Όπως διαπιστώθηκε, ένα από τα τραύματα προκάλεσε σοβαρή κάκωση στην καρδιά και αποτέλεσε το θανατηφόρο πλήγμα, ενώ άλλα τραύματα προκάλεσαν κακώσεις στους πνεύμονες και σε γειτονικούς ιστούς.

Οι ιατροδικαστές δεν εντόπισαν άλλα τραύματα που να παραπέμπουν σε χτυπήματα με διαφορετικό αντικείμενο, ενώ από τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν προκύπτουν ενδείξεις έντονης πάλης πριν από την επίθεση.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μαχαίρι που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση είχε λεπίδα μεγαλύτερη των 10 εκατοστών.

Η ιατροδικαστική εξέταση στον 50χρονο αστυνομικό κατέδειξε τραύμα στον αριστερό κρόταφο, το οποίο αποδίδεται σε βολίδα από υπηρεσιακό όπλο. Οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλα τα στοιχεία της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στο έγκλημα και τα γεγονότα που ακολούθησαν.

Χάπια εντοπίστηκαν στο σπίτι του ζευγαριού

Κατά την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν φαρμακευτικά σκευάσματα, μεταξύ των οποίων ηρεμιστικά, αντικαταθλιπτικά και φάρμακα για κρίσεις πανικού.

Τα ευρήματα έχουν ήδη συμπεριληφθεί στη δικογραφία, ενώ οι τοξικολογικές εξετάσεις αναμένεται να δώσουν πρόσθετες απαντήσεις για την υπόθεση.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές συγγενικών προσώπων της 45χρονης, οι οποίοι περιγράφουν ένα περιβάλλον έντασης το τελευταίο διάστημα. Ο θείος της άτυχης γυναίκας υποστήριξε ότι λίγες εβδομάδες πριν από το έγκλημα είχε σημειωθεί σοβαρό περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού, ενώ εξέφρασε την άποψη ότι θα έπρεπε να είχε υπάρξει νωρίτερα επίσημη καταγγελία στις αρμόδιες αρχές.

Οι καταθέσεις συγγενών και προσώπων από το στενό περιβάλλον του ζευγαριού αξιολογούνται από τους ερευνητές, οι οποίοι επιχειρούν να χαρτογραφήσουν τα γεγονότα που προηγήθηκαν της τραγωδίας.

Αναμένονται οι τοξικολογικές εξετάσεις

Το επόμενο κρίσιμο στάδιο της έρευνας αφορά τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη αποτύπωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε η οικογενειακή τραγωδία στη Δράμα.

Η υπόθεση παραμένει στο επίκεντρο των ερευνών, καθώς οι Αρχές προσπαθούν να συγκεντρώσουν κάθε διαθέσιμο στοιχείο για ένα έγκλημα που έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και συγκίνηση.