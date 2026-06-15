Οι φωνές και η φασαρία που ακούστηκαν το βράδυ του Σαββάτου 13/6 από δωμάτιο ξενοδοχείου στα Καμισιανά Χανίων ξεσήκωσαν τους άλλους ένοικους αλλά και τους υπαλλήλους του ξενοδοχείου οι οποίοι και ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές.

Του ανταποκριτή μας στην Κρήτη στο flashnews

Στο δωμάτιο διέμεναν πέντε Βρετανοί, μια γυναίκα 39 ετών με τον σύντροφό της 31 ετών, την μητέρα του 54 ετών και δυο ανήλικα παιδιά. Το ένα 9 ετών από προηγούμενο γάμο της 39χρονης και το δεύτερο 3 ετών παιδί που απέκτησε με τον 31χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από άγνωστο προς το παρόν λόγο, ξεκίνησε ένας καυγάς της 39χρονης με την 54χρονη πεθερά με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι η 39χρονη. Στο άγριο επεισόδιο ενεπλάκη και ο 31χρονος χτυπώντας την σύντροφό του.

Από τους αστυνομικούς που μετέβησαν στο σημείο προσήχθησαν και οι τρεις στο τμήμα ενδοοικογενειακής βίας, όπου συνελήφθη ο 31χρονος με την αυτεπάγγελτη διαδικασία καθώς η 39χρονη δήλωσε ότι δεν επιθυμούσε την δίωξή του, ούτε της 54χρονης μητέρας του.