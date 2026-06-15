Για τον πόνο του για τον χαμό του γιου του που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής μίλησε ο πατέρας του το πρωί της Δευτέρας 15/6. Όπως τόνισε, το παιδί του δεν θα γυρίσει πίσω, ενώ σχολίασε τις ποινές που επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους στην υπόθεση.

Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών καταδίκασε τον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής σε ισόβια κάθειρξη, καθώς και σε επιπλέον ποινή οκτώ ετών, για την υπόθεση του θανάτου 19χρονου τον Αύγουστο του 2024.

Χωρίς να αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ, δύο μήνες πριν συμπληρωθούν τα δύο χρόνια από τον θάνατο του 19χρονου Γιάννη, έγιναν γνωστές οι ποινές. Συγκεκριμένα, ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ επιστρέφει στη φυλακή με ισόβια κάθειρξη συν 8 έτη.

Κανένα ελαφρυντικό δεν αναγνωρίστηκε και στον μηχανικό που είχε δώσει τις βεβαιώσεις ότι το μηχάνημα είναι κατάλληλο για λειτουργία. Σε αυτόν επιβλήθηκαν συγκεκριμένα 13 έτη ποινή φυλάκισης, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μέχρι την έφεση.

Στη γυναίκα του ιδιοκτήτη επιβλήθηκαν 9 έτη κάθειρξης με αναστολή. Και στον χειριστή που αύξησε την ένταση στο μηχάνημα, με αποτέλεσμα να σπάσει το κάθισμα και να φύγει ο 19χρονος και να χάσει τη ζωή του, επιβλήθηκαν 6 έτη κάθειρξης, με αναστολή και σε αυτόν.

«Επρόκειτο για ένα μηχάνημα σκουπίδι, το παιδί δεν γυρίζει πίσω»

«Δεν αλλάζει τίποτε. Αλλάζει μόνο το γεγονός ότι τιμωρούνται αυτοί που δολοφόνησαν το παιδί μας. Το παιδί δεν υπάρχει, δεν θα γυρίσει. Ο πόνος κάθε μέρα είναι και μεγαλύτερος. Όμως, σε αυτόν τον τόπο, σε αυτή τη χώρα, πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουν όλοι ότι, όταν είναι υπαίτιοι για τόσο βαριά εγκλήματα, θα πρέπει να οδηγούνται στη φυλακή», επεσήμανε ο χαρακτηριστικά ο πατέρας του 19χρονου, που σκοτώθηκε σε δυστύχημα σε λούνα παρκ τον Αύγουστο του 2024, μιλώντας στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο έκανε τα πάντα για να καταλάβει τι έχει συμβεί. Διαπιστώθηκε λοιπόν, ότι και με βάση την αγόρευση της αξιότιμης εισαγγελέως, ειπώθηκε ότι πρόκειται για ένα μηχάνημα σκουπίδι, το οποίο δεν θα έπρεπε να υπάρχει πουθενά. Και, όμως, αγοράστηκε αφού ήταν εγκαταλελειμμένο για μία δεκαετία και περισσότερο, χρωματίστηκε, βάφτηκε δηλαδή, και ανέβαζαν τα παιδιά επάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα», είπε.

Για τον μηχανικό που έβαλε την υπογραφή, ο πατέρας του Γιάννη τόνισε: «Με τη συγχώνευση ποινών, 13 έτη με αναστολή. Εκεί εμείς είμαστε αντίθετοι, διότι ηθικός αυτουργός, καθαρά αυτουργός, και ουσιαστικά ο άνθρωπος που έπρεπε να επιβάλει την τάξη, τον νόμο και είχε την επιστημονική γνώση, δεν έκανε τίποτε. Δεν εξέτασε τίποτε, παρά μόνο για το ’22 έδωσε κάποιες υπεύθυνες δηλώσεις όπου ο ιδιοκτήτης τις είχε στην τσέπη για να μπορεί να τις δείχνει στις αστυνομικές αρχές σε περίπτωση ελέγχου. Μόνο ο ιδιοκτήτης θα πάει φυλακή».

«Και στα δύο λούνα παρκ που υπήρχαν εκεί, όπου στο ένα έγινε το τραγικό δυστύχημα, ήταν ιδιοκτήτρια η σύζυγος, εκεί της αναγνωρίστηκαν πάρα πολλά ελαφρυντικά. Όπως και στον χειριστή, ο οποίος αυξάνοντας την ένταση – ναι μεν στην ακροαματική διαδικασία αποδείχθηκε ότι δεν έπαιξε ρόλο η ταχύτητα, εμείς όμως θεωρούμε ότι η υψηλή ταχύτητα ώθησε το παιδί με τρομακτική δύναμη πάνω στα σίδερα. Ήταν πολύ επιεικές το δικαστήριο σε αυτό, παρόλο που έχουν ακουστεί πάρα πολλά πράγματα από τους συνηγόρους υπεράσπισης των κατηγορουμένων, περί λαϊκισμού, περί κοινής γνώμης, κοινής οργής και τα λοιπά. Σκότωσαν το παιδί και οι τέσσερις. Και ο καθένας είχε την ευθύνη του», υπογράμμισε.

«Πίσω έχουν μείνει και δύο μικρότερα αδέρφια που είδαν τα πάντα. Αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Το δικαστήριο, λοιπόν, επέβαλε ποινές και για το δεύτερο παιδί για την κακουργηματική έκθεση ανηλίκου σε θανάσιμο κίνδυνο. Οι ποινές αυτές ήταν απειροελάχιστες. Το παιδί χάθηκε. Είναι τρομακτικό για εμάς. Δεν θα γυρίσει. Αλλά πίσω στη ζωή υπάρχουν κάποιοι νέοι άνθρωποι. Αυτά η δικαιοσύνη θα πρέπει να τα βλέπει, όχι απλά με ευαισθησία, αλλά με νόημα. Γιατί το παιδί που δεν σκοτώθηκε, το δεύτερο που δεν έχασε τη ζωή του, είναι ζωντανό, καταλαβαίνει. Έδωσε πριν από μερικές μέρες Πανελλαδικές… διαλυμένο. Αυτά είναι τα σημαντικά. Το άλλο έφυγε, τελείωσε, δεν καταλαβαίνει. Θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, νομοθετικό πλαίσιο υπάρχει. Κανείς δεν το έχει εφαρμόσει», δήλωσε κλείνοντας ο πατέρας του 19χρονου.