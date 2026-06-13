Σε δηλώσεις προχώρησε ο πατέρας του 19χρονου Γιάννη που σκοτώθηκε στο λούνα παρκ της Χαλκιδικής μετά την απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση.

«Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καμπαϊλής, μετά την ετυμηγορία του δικαστηρίου το οποίο καταδίκασε τους τέσσερις κατηγορούμενους, επιβάλλοντάς τους ποινές από πρόσκαιρες καθείρξεις έως ισόβια δεσμά.

Σε δηλώσεις του έξω από το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την απόφαση, τονίζοντας ότι σέβεται την κρίση της ελληνικής δικαιοσύνης. Πρόσθεσε δε, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να διατηρηθούν και να εκτελεστούν οι ποινές στο Εφετείο.