Στα χέρια της Δίωξης Ναρκωτικών βρίσκεται κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης, που φέρεται να δρούσε στην Αθήνα.

Έχουν συλληφθεί πρώην ποδοσφαιριστής και εν ενεργεία αστυνομικός, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ειδικός φρουρός.

Από αστυνομική επιχείρηση συνελήφθησαν έξι μέλη, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός, ενώ κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα μεταξύ των οποίων κι ένας ειδικός φρουρός.

Αρχηγός της οργάνωσης ήταν γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής ομάδων της Super League, που εργαζόταν σε νυχτερινά μαγαζιά και διακινούσε ναρκωτικά που προμηθευόταν από οικογένεια Ρομά.

Αστυνομικός του Αλλοδαπών διακινούσε και εκείνος ναρκωτικά, ενώ συνελήφθη και Ειδικός Φρουρός ως χρήστης, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του, που είναι αξιωματικός, κατηγορούνται για απάτες, ενώ ο ίδιος έπαιρνε και χρήματα από οπαδούς στο πρόσφατο Final Four της Euroleague για να τους περάσουν στο γήπεδο.

Διακινούσαν κοκαΐνη σε νυχτερινά κέντρα

Δρούσαν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2023 και διακινούσαν κυρίως κοκαΐνη σε νυχτερινά κέντρα όπου εργαζόταν ο πρώην ποδοσφαιριστής ως υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων.

Οι αρχές ξεκίνησαν να παρακολουθούν τον 28χρονο αστυνομικό τόσο με φυσική παρουσία όσο και μέσω τηλεφωνικών επισυνδέσεων, μέσα από τις οποίες προέκυψε η συνεργασία του με τον ποδοσφαιριστή.

Ο ποδοσφαιριστής έβρισκε πελάτες στα μαγαζιά που εργαζόταν εκμεταλλευόμενος την ιδιότητα και τη δημοτικότητά του.

Οι συναλλαγές πραγματοποιούνταν σε πιο πριβέ χώρους των καταστημάτων ή σε χώρους που περιβάλλονταν από κουρτίνες.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά που τα αποκαλούσαν («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι») και άλλαζαν συνεχώς οχήματα και ταξί στις μετακινήσεις τους.