Για μεταφορά και απόρριψη 56 φορτίων σύμμεικτων στερεών αποβλήτων κατεδαφίσεων, χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική άδεια, συνελήφθησαν 5 άτομα και σχηματίστηκε δικογραφία για άλλα 5 από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στο πλαίσιο ελέγχων διαπιστώθηκαν παράνομες και ανεξέλεγκτες επιχωματώσεις αποβλήτων εκσκαφών κατασκευών και κατεδαφίσεων, σε αγροτικές περιοχές των Κουφαλίων Θεσσαλονίκης και Αθύρων Πέλλας, μετά από επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν 5 άτομα και προέκυψε η εμπλοκή άλλων 5. Πρόκειται για άντρες ηλικίας από 40 έως 77 ετών, οι οποίοι ως οδηγοί, υπεύθυνοι εργοταξίου, εργοδηγοί, διαχειριστές ή ιδιοκτήτες εκτάσεων, διευθύνοντες σύμβουλοι, εκπρόσωποι και ιδιοκτήτες εταιρειών, κατά περίπτωση, το τελευταίο διάστημα των 20 περίπου ημερών, ενέχονται στην παράνομη απόρριψη αποβλήτων με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Αποτέλεσμα αυτών των ενεργειών ήταν η πρόκληση ρύπανσης, η αλλοίωση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, με μεταβολή της γεωμορφολογίας του εδάφους, η μεταβολή κοίτης ρέματος και η διατάραξη της οικολογικής ισορροπίας των δύο προαναφερόμενων περιοχών.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στην αρμόδια δικαστική αρχή.