Απολογείται σήμερα για το διπλό φονικό ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τον θάνατο της 54χρονης συντρόφου και του 26χρονου γιου της στον Λόγγο, μετά τη νέα προθεσμία που έλαβε τις προηγούμενες ημέρες. Ο ίδιος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.

«Ο Ιταλός είναι ο μόνος ύποπτος μετά και τον εντοπισμό του βίντεο που δείχνει ότι κανένας άλλος -το επίμαχο χρονικό διάστημα- δεν μπήκε και δεν βγήκε. Ήταν δηλαδή οι τρεις τους μέσα. Έχει πει πράγματα κουφά. Είπε ακόμα και ότι ενδεχομένως η μητέρα να μαχαιρώθηκε μόνη της. Τώρα πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μαχαιρώθηκε και στην πλάτη με το ίδιο του το μαχαίρι…

Η ουσία είναι ότι αρνείται. Δικαστικοί κύκλοι λένε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί, τους έχει αποδοθεί εγκληματική ενέργεια, είναι στη φυλακή και δεν το έχουν παραδεχτεί ποτέ.

Τον πήγαν και στο σημείο όπου έγινε η εγκληματική ενέργεια για να δουν τις αντιδράσεις του, για να τους εξηγήσει αυτά που ήθελε να τους πει. Και εκεί έπεσε σε αντιφάσεις ο Ιταλός. Δεν έχει πει ακόμη ότι το έκανε», εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.

Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης

Το κινητό της 54χρονης γυναίκας βρέθηκε χθες στη νέα έρευνα που έγινε από τους αστυνομικούς, παρουσία μάλιστα του 65χρονου Ιταλού, στο σπίτι της οικογένειας στον Λόγγο Αιγίου. Το κινητό τηλέφωνο βρέθηκε μερικώς κατεστραμμένο και σύμφωνα με τη συνήγορο υπεράσπισης του 65χρονου, το κινητό αυτό είχε σπάσει λίγες μέρες νωρίτερα από την ίδια την 54χρονη.

Το πειστήριο αυτό έχει οδηγηθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, προκειμένου να δουν οι αστυνομικοί, αν από το κινητό αυτό μπορούν να βγάλουν κάποια συμπεράσματα για το τι έχει συμβεί και το ποιος είναι ο δράστης της στυγερής αυτής διπλής δολοφονίας.

Από τα αποτελέσματα των εξετάσεων του γενετικού υλικού που βρέθηκε στα νύχια της άτυχης γυναίκας αναμένεται να διαπιστωθεί αν η άτυχη γυναίκα είχε παλέψει με τον 65χρονο σύντροφό της.