Σοκ και έντονο προβληματισμό προκαλεί η υπόθεση της επίθεσης σε βάρος γυναίκας οδηγού στο Ίλιον, η οποία δέχθηκε γροθιά στο πρόσωπο έπειτα από διαπληκτισμό για την προτεραιότητα σε στενό δρόμο, ενώ στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου βρισκόταν το ανήλικο παιδί της.

Η γυναίκα, μιλώντας στην εκπομπή Live News, περιέγραψε τα δραματικά δευτερόλεπτα της επίθεσης και χαρακτήρισε τον 30χρονο δράστη ως «πολύ επικίνδυνη περίπτωση», εκφράζοντας παράλληλα την απορία της για το γεγονός ότι κυκλοφορούσε ελεύθερος μέχρι τη σύλληψή του.

«Δεν έκανα καμία παράβαση»

Η οδηγός υποστήριξε ότι δεν παραβίασε τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και πως δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει όπισθεν χωρίς να θέσει σε κίνδυνο άλλους οδηγούς και πεζούς.

Όπως ανέφερε, ο δρόμος στον οποίο σημειώθηκε το περιστατικό είναι διπλής κατεύθυνσης και πίσω από το όχημά της υπήρχε κυκλοφορία, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την ασφαλή υποχώρησή της.

«Δεν υπήρχε καμία παραβίαση από την πλευρά μου. Δεν μπορούσα να κάνω όπισθεν, καθώς πίσω υπήρχε δρόμος με κίνηση και διερχόμενα οχήματα. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήρθε επίτηδες μπροστά μου και έκλεισε τον δρόμο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με την ίδια, είχε προτείνει στον οδηγό να περάσει από το πλάι, καθώς υπήρχε διαθέσιμος χώρος, ωστόσο εκείνος επέλεξε να παραμείνει μπροστά στο όχημά της και να κλιμακώσει την ένταση.

«Έχω μαυρισμένο μάτι»

Η γυναίκα αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε ιατροδικαστική εξέταση προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά της. «Έχω πάει σήμερα στον ιατροδικαστή. Το μάτι μου είναι μαυρισμένο», δήλωσε, περιγράφοντας τις συνέπειες της επίθεσης που δέχθηκε.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, καθώς η επίθεση σημειώθηκε μπροστά στο ανήλικο παιδί της, το οποίο παρακολουθούσε από το πίσω κάθισμα τις σκηνές βίας.

Συνελήφθη ο 30χρονος οδηγός

Ο άνδρας εντοπίστηκε και συνελήφθη την Πέμπτη (11/6) από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Ιλίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για 30χρονο που φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Μετά τη σύλληψή του οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές και, έπειτα από εισαγγελική εντολή, υποβλήθηκε σε ψυχιατρική αξιολόγηση.

Ακολούθως αποφασίστηκε η νοσηλεία του στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής στο Δαφνί.