Ανυποχώρητος στην αρχική του θέση ότι δεν έχει καμία εμπλοκή στη διπλή ανθρωποκτονία της 54χρονης και του 26χρονου γιου της, στον Λόγγο Αιγίου, παραμένει ο 65χρονος Ιταλός.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε σήμερα ξανά στο δικαστικό μέγαρο Αιγίου και, δια των συνηγόρων του, ζήτησε εκ νέου προθεσμία, ώστε να απολογηθεί αύριο.

«Σήμερα βρεθήκαμε στην κυρία ανακρίτρια Αιγίου προκειμένου να ζητήσουμε εκ νέου προθεσμία για την απολογία του κατηγορουμένου. Η απολογία θα ξεκινήσει αύριο μετά τις δέκα το πρωί και εκεί θα υποβάλουμε υπόμνημα και θα απαντήσουμε σε σχετικές ερωτήσεις της ανακρίσεως» τόνισε η δικηγόρος του, Μαρία Ιατροπούλου.

Ερωτηθείσα αν έχει αλλάξει κάτι στους ισχυρισμούς του ο κατηγορούμενος, η κυρία Ιατροπούλου απάντησε:

«Τίποτα απολύτως. Από την αρχή δηλώνει αθώος. Δηλώνει ότι δεν έχει καμία σχέση με ό,τι έγινε. Ο άνθρωπος είναι βαθιά ταραγμένος και στενοχωρημένος. Είναι ακριβώς ίδιος από την αρχή μέχρι το τέλος στους ισχυρισμούς του».

Διαλυμένο το κινητό της 54χρονης – «Το είχε καταστρέψει η ίδια» λέει ο 65χρονος

Σε ό,τι αφορά τα ευρήματα και αν υπάρχουν νέα στοιχεία από τη δεύτερη αυτοψία που έγινε στο σπίτι, η συνήγορος του 65χρονου είπε ότι «δεν έχουμε αποτελέσματα στην έρευνα, την οποία σε κάθε περίπτωση εμείς στηρίζουμε γιατί πρέπει να βγει η αλήθεια. Το πρόβλημα με τον συγκεκριμένο άνθρωπο είναι ότι δεν έχει πρόσβαση καθόλου στα δεδομένα του τηλεφώνου του και στα δεδομένα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Πήραν και τον υπολογιστή του χθες, ο οποίος είχε μείνει μέσα στο σπίτι και δεν μπορεί να κάνει καμία συναλλαγή όντας πολίτης της Ιταλίας στην Ελλάδα. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνει διατραπεζικές συναλλαγές, δεν μπορεί να κάνει να έρθει σε επαφή με κανέναν».

Ερωτηθείσα για το κινητό της 54χρονης που είχε χαθεί, σημείωσε ότι το έψαχναν από χθες και πως «νομίζω ότι σαν συσκευή βρέθηκε. […] Δεν είχε βρεθεί από αρχής. Βοήθησε ο κατηγορούμενος στο να βρεθεί η συσκευή. Δηλαδή ενημέρωσε ο ίδιος ότι υπήρχε μια εμπλοκή της θανούσης με το κινητό της. Είχε η ίδια μάλλον καταστρέψει κατά ένα μεγάλο μέρος το κινητό τις προηγούμενες μέρες. Ο ίδιος βοήθησε στο να βρεθεί το κινητό της». Όταν ερωτήθηκε αν μπορεί ο ίδιος να είχε αφαιρέσει στοιχεία από το κινητό η Μαρία Ιατροπούλου απάντησε ότι «ούτε καν το είχε ακουμπήσει».

Συνήγορος 65χρονου: «Να ανοίξουν όλα τα κινητά και οι υπολογιστές, είναι ένας πράος άνθρωπος»

Η συνήγορός του επισήμανε ότι «από χθες έχουμε ζητήσει να ανοίξουν όλα τα κινητά, όλες οι συσκευές και φυσικά και οι δύο υπολογιστές, προκειμένου να ερευνηθεί οτιδήποτε πιστεύει η ανακριτική αρχή ότι θα βοηθήσει. Το κινητό του γιου και του κατηγορουμένου είναι στις αρχές. Ο άνθρωπος αυτός, όπως θα τον δείτε, ένας άνθρωπος πράος, ήσυχος, ήρεμος, ο οποίος ακόμα δεν αντιλαμβάνεται και κάποιες ερωτήσεις που του κάνουμε οι συνήγοροί του, προκειμένου να τον βοηθήσουμε όταν ας πούμε τον ρωτάμε κάτι που μπορεί να είναι έξω από την ηθική του ή είναι δύσκολο στην καθημερινότητά του μας κοιτάει περίεργα».

Όταν ερωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να μην αντιλήφθηκε κάτι από τη διπλή ανθρωποκτονία που έγινε στο σπίτι, ενόσω ο ίδιος βρισκόταν στον χώρο, η Μαρία Ιατροπούλου υπογράμμισε ότι «αύριο θα δώσουμε απολογία, οποιαδήποτε πληροφορία θα σας την δώσουμε αύριο και μετά. Αρχίζουν και βγαίνουν τα πορίσματα. Όπως ξέρετε ήδη έχουμε το μαχαίρι στο οποίο δεν υπάρχει κανένα δακτυλικό αποτύπωμα, κατά δήλωση των αρχών, υπάρχει ένα αποτύπωμα στο λάπτοπ του παιδιού το οποίο είναι της μητέρας και συνεχίζουμε να περιμένουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα».