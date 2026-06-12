Σε φυλάκιση 28 μηνών, με 3ετή αναστολή, καταδικάστηκε τελεσίδικα γιατρός που με την ιδιότητα του πανεπιστημιακού εισέπραττε «φακελάκια» από ασθενείς για χειρουργικές επεμβάσεις αγγειοπλαστικής που διεξάγονταν σε δημόσιο νοσοκομείο.

Εξετάζοντας την υπόθεση σε δεύτερο βαθμό, το Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων Θεσσαλονίκης τον έκρινε εκ νέου ένοχο για δωροληψία, κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού του πρότερου σύννομου βίου. Η ποινή μειώθηκε κατά δύο μήνες σε σχέση με την πρωτοβάθμια δίκη.

Είχε παραπεμφθεί σε δίκη ύστερα από καταγγελίες που ερευνήθηκαν από την Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Βορείου Ελλάδος της ΕΛ.ΑΣ. και αφορούσαν το διάστημα από το 2018 έως το 2020. Η δικογραφία περιελάμβανε αρχικά 20 περιπτώσεις δωροληψίας, για τις μισές εκ των οποίων κρίθηκε ένοχος σε πρώτο βαθμό. Το δευτεροβάθμιο δικαστήριο τον καταδίκασε τελικώς για 9 περιπτώσεις δωροληψίας.

Τα αθέμιτα ωφελήματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εισέπραξε κυμαίνονταν – ανάλογα με την περίπτωση – από 100 έως 5.000 ευρώ. Οι χειρουργικές πράξεις φαίνεται να έγιναν είτε κατά παράκαμψη της λίστας αναμονής είτε μέσω εισαγωγής στα επείγοντα περιστατικά ή στα εξωτερικά ιατρεία του νοσοκομείου. Για τις περιπτώσεις αυτές είχαν παραπεμφθεί σε δίκη και αθωώθηκαν ασθενείς και συγγενείς τους για δωροδοκία υπαλλήλου.

Ο κατηγορούμενος καρδιολόγος απομακρύνθηκε από τα πανεπιστημιακά του καθήκοντα, όταν ξεκίνησε η ποινική έρευνα. Απολογούμενος κατά την εφετειακή δίκη αρνήθηκε παντελώς την κατηγορία, κάνοντας λόγο για εις βάρος του σκευωρία και συναδελφικές κόντρες.

Ο ίδιος γιατρός έχει καταδικαστεί, για άλλη υπόθεση φερόμενης δωροληψίας, σε φυλάκιση 18 μηνών, με 3ετή αναστολή, αλλά η υπόθεση αυτή δεν έχει τελεσιδικήσει και εκκρεμεί στο Εφετείο.