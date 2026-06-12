Στα νύχια της 54χρονης αναζητούν οι Αρχές αποδείξεις για την ταυτότητα του δράστη του διπλού φονικού στο Αίγιο. Η γυναίκα πάλεψε, όπως όλα δείχνουν, με το άτομο που σκότωσε και την ίδια και τον γιο της, ενώ ο 65χρονος αρνείται κάθε σχέση με το έγκλημα.

Όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 12/6 σε σχετικό του ρεπορτάζ ο ΣΚΑΪ, το μαχαίρι που βρέθηκε στο σπίτι του εγκλήματος δεν έφερε αποτυπώματα, ενώ ο χώρος μύριζε οινόπνευμα.

Η Aστυνομία ερευνά αν ο 65χρονος κατηγορούμενος απολύμανε τον χώρο του εγκλήματος, με στόχο να εξαφανίσει τυχόν ίχνη.

Επίσης, κάτι που προκαλεί εντύπωση είναι ότι βρέθηκαν πλυμένα εσώρουχα και κάποια ρούχα, κάτι που φέρεται να έγινε, αφότου σημειώθηκε το διπλό φονικό.

Ο 65χρονος έδωσε κάποιες δικαιολογίες και φέρεται να μην έπεισε, καθώς εκείνη την ώρα θεωρητικά κοιμόταν, οπότε και δεν γνωρίζει τι έγινε στο σπίτι, όπως και δεν αντιλήφθηκε τη διπλή δολοφονία.

Ο 65χρονος οδηγείται σήμερα στον ανακριτική και σύμφωνα με πληροφορίες οι συνήγοροί του αναμένεται να ζητήσουν εκ νέου προθεσμία, προκειμένου να μελετήσουν τη δικογραφία και να προετοιμάσουν την απολογία του.

Ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης υποστηρίζει ότι δεν έκανε αυτός το φονικό και ισχυρίζεται ότι «αλληλοσκοτώθηκαν» η γυναίκα και ο 26χρονος, τον οποίο αποκαλούσε «γιο του».

«Φως» θα δώσουν οι εξετάσεις

Τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων αναμένονται, ενώ –σύμφωνα με τις Αρχές– η υπόθεση εμφανίζεται ήδη «δεμένη», με τις επόμενες ώρες να θεωρούνται κρίσιμες για τις εξελίξεις.

Κλιμάκιο του Τμήματος Ανθρωποκτονιών από την Αθήνα βρέθηκε χθες, Πέμπτη 11/6, σπίτι όπου σημειώθηκε το έγκλημα, πραγματοποιώντας εξονυχιστική έρευνα, τόσο στον εσωτερικό όσο και στον εξωτερικό χώρο, σε συνεργασία με την τοπική Ασφάλεια Αιγίου.

Επίσης, το αυτοκίνητο του 65χρονου μεταφέρθηκε με γερανό στα εγκληματολογικά εργαστήρια, ώστε να εξεταστεί διεξοδικά, ενώ νωρίτερα ο ίδιος οδηγήθηκε στο σπίτι του εγκλήματος, προκειμένου να δώσει διευκρινίσεις στους αστυνομικούς και να συμβάλει στον εντοπισμό του κινητού τηλεφώνου της συντρόφου του, στοιχείο που θεωρείται κρίσιμο για την πορεία της έρευνας.

Τα στοιχεία που «καίνε» τον κατηγορούμενο

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της έρευνας φαίνεται να διαδραματίζει το γεγονός ότι δεν προκύπτουν ενδείξεις παραβίασης του σπιτιού, ενώ κάμερες ασφαλείας δεν κατέγραψαν ύποπτη κίνηση.

Αυτό οδηγεί τις Αρχές στο συμπέρασμα ότι ο δράστης βρισκόταν ήδη εντός της οικίας, όπου –σύμφωνα με τις μαρτυρίες– βρίσκονταν μόνο τα μέλη της οικογένειας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το τελευταίο διάστημα το ζευγάρι αντιμετώπιζε προβλήματα, τόσο οικονομικής όσο και προσωπικής φύσεως. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η μητέρα είχε πουλήσει ένα οικόπεδο που διέθετε στο Αίγιο και έδωσε όλα τα χρήματα στον γιο της.

Ο Ιταλός αντιδρούσε στο γεγονός ότι η σύντροφός του επέλεξε να δώσει όλα τα λεφτά στον γιο της στη Γερμανία. «Έχω βάλει και εγώ λεφτά στο σπίτι, έχω επενδύσει εγώ, δεν θα πάρω τίποτα από την πώληση του οικοπέδου», υποστήριζε.

Επίσης, φαίνεται πως ο νεαρός είχε γυρίσει στην Ελλάδα από τη Γερμανία με σκοπό να πάρει μαζί του τη μητέρα του, με σκοπό να την παρακολουθούν γιατροί, γιατί είχε πρόβλημα με την καρδιά της.