Ξαδέρφη του Ολύμπιου που δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα του στο Αίγιο, αποκάλυψε ότι το όπλο που χρησιμοποίησε ο δράστης για να πυροβολήσει τον 26χρονο ανήκει στον παππού τους.

Η κοπέλα τόνισε ότι το συγκεκριμένο όπλο ήταν κρυμμένο μέσα στο σπίτι και πως μόνο κάποιος που γνώριζε το μέρος, θα μπορούσε να το βρει. Επίσης, σημείωσε ότι είναι βέβαιη για την ενοχή του 65χρονου Ιταλού, συντρόφου της 54χρονης θείας της.

«Δε φαίνεται κάτι, αυτός τη σκότωσε όμως, αυτός είναι μουρλός, βρωμιάρης. Το συγκεκριμένο όπλο που είπανε, ότι χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία, το είχε ο παππούς μας στο σπίτι παλιά. Ο παππούς μας τώρα έχει φύγει από τη ζωή, προφανώς για να το βρήκαν αυτό το όπλο θα έπρεπε κάποιος να ξέρει πού είναι και να ξέρει ότι υπάρχει όπλο μέσα στο σπίτι», είπε στις «Αποκαλύψεις».

Μιλώντας για τον ξάδερφό της, η κοπέλα ανέφερε ότι διατηρούσαν πολύ καλές σχέσεις και πως είχαν συναντηθεί πρόσφατα.

«Εγώ βγήκα την Κυριακή μαζί του και μου λέει, ό,τι με χρειαστείς θα είμαι δίπλα σου και του είχα πει κάποια προβλήματά μου, και μου λέει θα είμαι δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς και απλά έφυγε. Τον σκότωσε. Ο Ολύμπιος είχε βγει, ήμουνα εγώ για μπάνιο με το μικρό μου αδερφό και αυτόν και μου λέει στεναχωρήθηκα, γιατί είχαμε τσακωθεί λίγο γενικά», είπε η ξαδέρφη του 26χρονου.

«Ήταν ναρκομανής»

Η γυναίκα μιλώντας για τον 65χρονο Ιταλό που τελικά συνελήφθη, υποστήριξε ότι μάλλον είναι ναρκομανής, ενώ δήλωσε σίγουρη για την ενοχή του.

«Είμαι σίγουρη ότι τον σκότωσε αυτός, γιατί είναι παλιόμ…», είπε και πρόσθεσε: «Ναι (τον μεγάλωσε), αλλά ποιος άλλος να τον σκότωσε, στο ίδιο σπίτι και φυσικά θα σκότωνε πρώτα τον Ολύμπιο, γιατί ήξερε ότι αυτός είναι ο μεγάλος. Τώρα θέλω να γίνουνε τοξικολογικές στον Ιταλό, γιατί νομίζω ότι ήταν χρήστης, δεν ξέρω εάν ήπιε κάτι και τους δολοφόνησε, δεν ξέρω τώρα… Έπινε, εννοείται ήταν ναρκομανής. Δεν τον έχουμε δει, αλλά το καταλαβαίνουμε».