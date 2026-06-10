Αστυνομική επιχείρηση για την καταπολέμηση της διακίνησης ναρκωτικών πραγματοποιήθηκε στη Σαντορίνη, οδηγώντας στη σύλληψη δύο ατόμων και στην κατάσχεση σημαντικών ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών, όπλων και εξοπλισμού καλλιέργειας κάνναβης.

Πρόκειται για έναν 33χρονο ημεδαπό και έναν 41χρονο αλλοδαπό, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της διακίνησης ναρκωτικών και της παράνομης οπλοκατοχής.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ., η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε το πρωί της Τρίτης 9 Ιουνίου, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών και συστηματική επιτήρηση που αφορούσε υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών ουσιών. Στις κατοικίες των δύο κατηγορουμένων, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 295 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, 26 δενδρύλλια κάνναβης, 7 γραμμάρια κοκαΐνης, τρεις ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, δύο όπλα, 19 φυσίγγια, χρηματικό ποσό 400 ευρώ, καθώς και ηλεκτρονικές συσκευές.

Στην κατοικία του 33χρονου βρέθηκαν 46,5 γραμμάρια κάνναβης, οκτώ συσκευασίες κοκαΐνης συνολικού βάρους 7 γραμμαρίων, δύο ζυγαριές ακριβείας, πιστόλι με 11 φυσίγγια, το ποσό των 100 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο. Παράλληλα, στην κατοικία του 41χρονου αποκαλύφθηκε πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριο υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης, αποτελούμενο από αυτοσχέδιες κατασκευές με φωτισμό και σύστημα εξαερισμού. Εκεί εντοπίστηκαν 26 δενδρύλλια κάνναβης σε στάδιο ανάπτυξης, 248,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, αεροβόλο όπλο, οκτώ φυσίγγια, μία ζυγαριά ακριβείας, 300 ευρώ, φορητός υπολογιστής και κινητό τηλέφωνο.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.