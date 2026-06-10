Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στον Λόγγο Αιγίου, καθώς οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν νωρίτερα σήμερα στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κατηγορείται πλέον για τη διπλή ανθρωποκτονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιου της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που εκδόθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., σε βάρος του 65χρονου έχει σχηματιστεί δικογραφία, ενώ θα οδηγηθεί σήμερα στην εισαγγελία Αιγίου.

Σε νέο βίντεο του Orange Press Agency από το σημείο των ερευνών αποτυπώνεται η στιγμή που απομακρύνθηκαν χθες ένα αεροβόλο όπλο, ρουχισμός και άλλα πειστήρια από το σπίτι όπου διαπράχθηκε το στυγερό, διπλό φονικό.