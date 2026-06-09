Στην καταδίκη γνωστού χειρουργού γιατρού κατέληξε μία από τις πλέον πολυσυζητημένες υποθέσεις ιατρικής αμέλειας που απασχόλησαν τα τελευταία χρόνια τη Θεσσαλονίκη και την Κεντρική Μακεδονία.

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης έκρινε ένοχο τον γιατρό για βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος, επιβάλλοντάς του ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή.

Η υπόθεση αφορά μία γυναίκα, σήμερα 60 ετών, η οποία υποβλήθηκε το 2018 σε προληπτική διπλή μαστεκτομή, πιστεύοντας ότι διέθετε γενετική προδιάθεση για καρκίνο του μαστού. Ωστόσο, όπως προέκυψε αργότερα, ο γονιδιακός έλεγχος που θεωρούσε ότι είχε πραγματοποιηθεί δεν είχε γίνει ποτέ.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Σύμφωνα με όσα κατέθεσε η γυναίκα στο δικαστήριο, λόγω βεβαρημένου οικογενειακού ιστορικού υποβαλλόταν συστηματικά σε προληπτικές εξετάσεις για καρκίνο του μαστού.

Το φθινόπωρο του 2018 εντοπίστηκαν ασβεστώσεις στο στήθος της και ο θεράπων χειρουργός φέρεται να της πρότεινε να προχωρήσει σε γονιδιακό έλεγχο προκειμένου να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κληρονομική προδιάθεση εμφάνισης καρκίνου.

Όπως υποστήριξε η ίδια, ενημερώθηκε από τον γιατρό ότι τα αποτελέσματα του τεστ ήταν θετικά, γεγονός που την οδήγησε στην απόφαση να υποβληθεί άμεσα σε προληπτική διπλή μαστεκτομή.

Έχοντας, όπως ανέφερε, απόλυτη εμπιστοσύνη στον γιατρό με τον οποίο διατηρούσε και φιλικές σχέσεις, δεν ζήτησε να δει τα αποτελέσματα της εξέτασης και συναίνεσε στην επέμβαση μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Οι σοβαρές επιπλοκές μετά το χειρουργείο

Η γυναίκα περιέγραψε στο δικαστήριο μια μακρά και επώδυνη περίοδο μετά την επέμβαση, καθώς αντιμετώπισε σοβαρές επιπλοκές που οδήγησαν ακόμη και στην αφαίρεση των ενθεμάτων.

Παράλληλα, χρειάστηκε να υποβληθεί σε πρόσθετες ιατρικές παρεμβάσεις, ενώ, όπως ανέφερε, οι συνέπειες επηρέασαν τόσο τη σωματική όσο και την ψυχική της υγεία.

Η εξέλιξη που άλλαξε την υπόθεση ήρθε όταν, αναζητώντας περισσότερες πληροφορίες για τον γονιδιακό έλεγχο, επικοινώνησε με το αρμόδιο ερευνητικό κέντρο.

Εκεί, σύμφωνα με την καταγγελία της, ενημερώθηκε ότι η συγκεκριμένη εξέταση δεν είχε πραγματοποιηθεί ποτέ, παρά το γεγονός ότι είχε καταβάλει στον γιατρό το ποσό των 800 ευρώ για τη διενέργειά της.

Το αρνητικό αποτέλεσμα που αποκάλυψε την αλήθεια

Η γυναίκα προχώρησε τελικά στον γονιδιακό έλεγχο, με τα αποτελέσματα να είναι αρνητικά ως προς την ύπαρξη γενετικής μετάλλαξης που θα αύξανε σημαντικά τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου.

Όπως κατέθεσε ενώπιον του δικαστηρίου, εάν γνώριζε εξαρχής ότι δεν υπήρχε θετικό αποτέλεσμα, δεν θα συναινούσε ποτέ σε μία τόσο σοβαρή και μη αναστρέψιμη χειρουργική επέμβαση.

«Εάν το τεστ ήταν θετικό, είχα αποφασίσει ότι θα προχωρούσα στη μαστεκτομή. Αν γνώριζα την πραγματικότητα, δεν θα έπαιρνα ποτέ αυτή την απόφαση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η θέση του γιατρού

Από την πλευρά του, ο κατηγορούμενος αρνήθηκε τις κατηγορίες και υποστήριξε ότι η απόφαση για την προληπτική μαστεκτομή ήταν ιατρικά τεκμηριωμένη. Στην απολογία του επισήμανε ότι το οικογενειακό ιστορικό της ασθενούς, η ηλικία της και τα ευρήματα των εξετάσεων αποτέλεσαν σημαντικούς παράγοντες για τη λήψη της απόφασης.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η επέμβαση πραγματοποιήθηκε κατόπιν συναπόφασης με την ασθενή, ενώ αρνήθηκε τους ισχυρισμούς που αφορούν τον γονιδιακό έλεγχο.

Όπως ανέφερε, θεωρεί ότι πολλοί συνάδελφοί του θα ακολουθούσαν αντίστοιχη ιατρική προσέγγιση υπό παρόμοιες συνθήκες, προσθέτοντας ότι η πολυετής δικαστική περιπέτεια είχε σημαντικό ψυχολογικό αντίκτυπο και στον ίδιο.

Η απόφαση του Εφετείου

Το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Θεσσαλονίκης μετέτρεψε την αρχική κακουργηματική κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης σε βαριά σωματική βλάβη με ενδεχόμενο δόλο, σε βαθμό πλημμελήματος.

Στον καταδικασθέντα αναγνωρίστηκαν τα ελαφρυντικά της μεταγενέστερης καλής συμπεριφοράς και της ειλικρινούς μεταμέλειας, με αποτέλεσμα να του επιβληθεί ποινή φυλάκισης τριών ετών με τριετή αναστολή.

Υπενθυμίζεται ότι σε πρώτο βαθμό ο χειρουργός είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη πέντε ετών, ενώ η ασθενής είχε ήδη δικαιωθεί στα αστικά δικαστήρια, λαμβάνοντας χρηματική αποζημίωση για τη βλάβη που υπέστη.