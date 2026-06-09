3.500 σελίδες η δικογραφία για το πολεοδομικό κύκλωμα διαφθοράς στην Αττική – Οι θέσεις-κλειδιά και το ζευγάρι που είχε ηγετικό ρόλο

Ενώπιον του ανακριτή Διαφθοράς οδηγήθηκαν σήμερα, Τρίτη 9/6 έξι συλληφθέντες που φέρονται να εμπλέκονται στο νέο κύκλωμα διαφθοράς το οποίο αποκαλύφθηκε στον χώρο των πολεοδομιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Πρόκειται για το τρίτο κατά σειρά κύκλωμα το οποίο σχετίζεται με πολεοδομικές υπηρεσίες και φτάνει ενώπιον των δικαστικών αρχών μέσα στους τελευταίους μήνες.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική δικογραφία, ηγετικό ρόλο στη φερόμενη εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε ένα ζευγάρι, το οποίο κατείχε θέσεις-κλειδιά κυρίως στην τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και σε άλλους τομείς της δημόσιας διοίκησης. Επίσης, σημαντικός φέρεται να ήταν και ο ρόλος των υπόλοιπων τεσσάρων βασικών κατηγορουμένων, οι οποίοι φέρονται να συμμετείχαν ενεργά στη λειτουργία του κυκλώματος.

Η υπόθεση, ωστόσο, δεν περιορίζεται στους έξι συλληφθέντες.

Τα 30 ακόμη πρόσωπα της δικογραφίας

Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 30 πρόσωπα, τα οποία εξετάζονται για τη συμμετοχή ή την εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Ιεραρχικά δομημένη οργάνωση με δημόσιους υπαλλήλους και ιδιώτες

Το κύκλωμα, όπως επισημαίνει το ERTNews φέρεται να λειτουργούσε ως μια οργανωμένη και ιεραρχικά δομημένη ομάδα, με τα μέλη του να κατέχουν θέσεις από τις οποίες μπορούσαν να εξυπηρετούν, έναντι αμοιβής, υποθέσεις πολεοδομικού ενδιαφέροντος, νομιμοποιώντας παρανομίες και αυθαιρεσίες.

Μεταξύ των εμπλεκομένων περιλαμβάνονται δημόσιοι υπάλληλοι, ιδιώτες μηχανικοί, αρχιτέκτονες και επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν διακριτούς ρόλους στο δίκτυο εξυπηρετήσεων.

Ως εγκέφαλος της οργάνωσης φέρεται μία υπάλληλος που κατείχε νευραλγική θέση στην υπηρεσιακή ιεραρχία και η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, συντόνιζε τις παράνομες ενέργειες σε συνεργασία με τον σύζυγό της. Κομβικό ρόλο στην υπόθεση φέρεται να είχε επίσης υπάλληλος της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η δράση ενός εκ των έξι συλληφθέντων, ο οποίος διατηρούσε γραφείο εντός του κτιρίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. Σύμφωνα με τις Αρχές, όταν δεχόταν αιτήματα για διευθετήσεις πολεοδομικών υποθέσεων, ζητούσε οι πρώτες επαφές να πραγματοποιούνται αποκλειστικά στο γραφείο του, προκειμένου να προηγείται, όπως φέρεται να έλεγε, «μια πρώτη συζήτηση». Στη συνέχεια εμφανιζόταν ως απαραίτητος κρίκος για τη διεκπεραίωση των υποθέσεων μηχανικών και ιδιωτών, έναντι χρηματικής αμοιβής.

Τα ποσά που ζητούσαν για τις «διευκολύνσεις» Οι κατηγορούμενοι φέρονται να ζητούσαν χρηματικά ποσά που κυμαίνονταν από 1.000 έως και 30.000 ευρώ, ανάλογα με τη φύση και τη δυσκολία της υπόθεσης.

Τα χρήματα αφορούσαν, μεταξύ άλλων:

«Τακτοποιήσεις» αυθαίρετων κατασκευών

Έκδοση οικοδομικών αδειών

Μείωση ή διαγραφή προστίμων

Διευθέτηση πολεοδομικών και διοικητικών εκκρεμοτήτων κάθε είδους.

Βαρύ κατηγορητήριο για τα μέλη του κυκλώματος

Σε βάρος των έξι συλληφθέντων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για σειρά κακουργηματικών και πλημμεληματικών πράξεων, μεταξύ των οποίων:

Συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης

Δωροληψία υπαλλήλου κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού. Δωροδοκία κατ’ επάγγελμα και κατ’ εξακολούθηση από κοινού

Παράβαση καθήκοντος

Διακεκριμένη περίπτωση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Εμπορία επιρροής.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται στις 10 Ιουλίου 2024, όταν κατατέθηκε καταγγελία σύμφωνα με την οποία δύο υπάλληλοι του Δήμου Κηφισιάς φέρονταν να μην βεβαιώνουν παραβάσεις σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, λαμβάνοντας χρηματικά ποσά προκειμένου να προχωρούν στις συγκεκριμένες διευκολύνσεις.

Στην ίδια καταγγελία γινόταν λόγος και για άλλα πρόσωπα που φέρονταν να χρηματίζονται, ενώ είχαν αρμοδιότητες που σχετίζονταν με τη λειτουργία περιπτέρων στην περιοχή.

Δύο μήνες αργότερα ακολούθησε δεύτερη καταγγελία προς την Εθνική Αρχή Διαφάνειας, η οποία αφορούσε πέντε υπαλλήλους που φέρονταν επίσης να λαμβάνουν παράνομα χρηματικά ανταλλάγματα. Η νέα αυτή αναφορά αποτέλεσε την αφετηρία για τη διεύρυνση της έρευνας.

Η υπόθεση πέρασε στα χέρια της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων, η οποία πραγματοποίησε πολύμηνη και ενδελεχή έρευνα διάρκειας τουλάχιστον επτά μηνών.

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι αστυνομικοί συνέταξαν ογκώδη δικογραφία που ξεπερνά τις 3.500 σελίδες, η οποία παραδόθηκε στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.