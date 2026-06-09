Σε τραγωδία πήγε να εξελιχθεί ο καβγάς που είχε ένας 24χρονος με την αδερφή του στο σπίτι τους στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης.

Όλα ξεκίνησαν το πρωί της Κυριακής (7/6). Ο 24χρονος ήθελε να παίξει με το σκυλί τους, ωστόσο η αδερφή του διαμαρτυρήθηκε ότι είναι πρωί ακόμη και θέλει να κοιμηθεί. Και τότε πήγε να την πνίξει, βάζοντας τα χέρια του στον λαιμό της.

Ο σκύλος τον δάγκωσε, φαίνεται για να προστατέψει την 20χρονη και εκείνη τη στιγμή ο 24χρονος άρπαξε το σκυλί και προσπάθησε να το πνίξει. Στο δωμάτιο μπήκε η μητέρα του και η αδερφή του, που πήραν το ζώο από τα χέρια του και έτσι γλίτωσε και ο σκύλος.

Την υπόθεση ανέλαβε να διερευνήσει το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αμπελοκήπων–Μενεμένης στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του 24χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για απόπειρα θανάτωσης ζώου συντροφιάς, ενώ όπως μετέδωσε η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» παραπέμφθηκε στην αρμόδια ανακριτική αρχή προκειμένου να απολογηθεί.