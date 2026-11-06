Μιλώντας στο τηλεοπτικό σταθμό ΟΡΕΝ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, ζήτησε από την κυβέρνηση, με αφορμή σειρά δημοσιευμάτων, να διευκρινίσει εάν έχει σκοπό να αυξήσει τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης.

Η παριστάμενη εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ, Αλεξάνδρα Σδούκου, απάντησε «να ερωτηθεί το αρμόδιο υπουργείο» και άσκησε κριτική στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στην ψηφοφορία στη Βουλή για τους δανειολήπτες. Ο κ. Τσουκαλάς σχολίασε για την απόσυρση του άρθρου 23, «δύο ώρες τρέχατε να το μαζέψετε, χωρίς καν να δοκιμάσετε να το υπερασπιστείτε. Ποιος το έφερε το άρθρο;», τονίζοντας πως «τέτοιο άρθρο έρχεται πρώτη φορά. Τέτοιο άρθρο που να καταργεί τη δικαστική εκτίμηση και να λέει θα σου παίρνουν το σπίτι χωρίς διαταγή πληρωμής, χωρίς ανακοπές, έχω δει μια φορά. Και ακούω τον κ. Πιερρακάκη να λέει ”κρατήσαμε το 9.33 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας”. Και τι λέει το άρθρο, αν το διαβάσατε; Οι τρίτοι μπορούν να κάνουν ανακοπή. Ποιοι είναι οι τρίτοι; Όχι ο εγγυητής, όχι ο δανειολήπτης, αυτός που του έχει μεταβιβαστεί προσημειωμένο ακίνητο. Πάλι ψέματα στη Βουλή είπε ο κ. Πιερρακάκης».

«Δεν μας αρέσουν τα 70.000 προγράμματα πλειστηριασμού το 2025, οι 26.000 ολοκληρωμένοι πλειστηριασμοί, δεν μας αρέσει η μείωση ιδιοκατοίκησης, δεν μας αρέσει ότι τα funds κάνουν ό,τι γουστάρουν στη χώρα, δεν μας αρέσει ότι πουλήθηκαν 20 δισ. κόκκινα δάνεια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και 90 δισ. από εσάς στα funds», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ.

Σχετικά με το νομοσχέδιο για τα social media, o κ. Τσουκαλάς επεσήμανε ότι το ΠΑΣΟΚ πρότεινε αυτό που λέει η Ευρώπη.