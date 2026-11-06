Για το πότε θα εκδοθεί η Navtex από τις ελληνικές αρχές για τις έρευνες για την πόντιση του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

«Το αμέσως προσεχές διάστημα θα εκδοθεί η άδεια και η Navtex. Αίτημα για άδεια υποβλήθηκε μόνο στις ελληνικές αρχές», υπογράμμισε και πρόσθεσε: «Το ελληνικό κράτος δεν θα προβεί σε άλλη ενέργεια».

Για το πως σχολιάζει το αποτέλεσμα των εκλογών στις ΗΠΑ και πως επηρεάζει τις σχέσεις με την Ελλάδα:

«Οι ΗΠΑ είναι στρατηγικός σύμμαχος της χώρας και οι σχέσεις μας δεν επηρεάζονται από τα αποτελέσματα των εκλογών. Έχουμε καλές σχέσεις και με τις δυο πτέρυγες του συστήματος. Να συγχαρώ τους ελληνοαμερικανούς που εξελέγησαν».

Αναφορικά με την ακρίβεια είπε: «Η πρωτοφανής πληθωριστική κρίση συμβαίνει παντού. Η Ελλάδα δεν είναι μια νησίδα στον χάρτη. Βιώνουμε οι πολίτες μια δύσκολη πραγματικότητα. Το δίλημμα δεν είναι αν θα βρεθεί ένας πολιτικός να εξαφανίσει ένα πρόβλημα παγκόσμιο αλλά ποιος θα την διαχειριστεί καλύτερα την κρίση. Η χώρα μας υφίσταται τις συνέπειες ακόμα ενός πολέμου. Οι πολίτες ζητούν λύσεις ρεαλιστικές και κοστολογημένες».

Ο Παύλος Μαρινάκης εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα με αφορμή και τις δηλώσεις που έκανε και σήμερα από το Παρίσι για την αλλαγή στους ποινικούς κώδικες.

«Ας αποφασίσουν αν υπάρχει πολιτικός συντονισμός με την Ελληνική Λύση ή τελικά δεν υπάρχει. Δεν μπορούν να ισχύουν και τα δυο. Ο κ. Τσίπρας προσπαθεί να παίξει με τις λέξεις και να κρυφτεί πίσω από τους επιστήμονες. Ο ίδιος ξεκίνησε την επιχείρηση λάσπης και κορυφώθηκε με μια πρωτοφανή ανακοίνωση με λεξιλόγιο που δεν μπορώ να επαναλάβω. Αν εμείς είχαμε πει κάτι τέτοιο δεν θα ασχολιόταν ένα μέρος των ΜΜΕ με τίποτε άλλο. Κανείς δεν θα ξεχάσει του κώδικες του 2019. Δεν είναι αστείο όπως είπε σήμερα ο κ. Τσίπρας να αποφυλακιστεί ένας δολοφόνος ή ένας βιαστής. Είναι πολιτική απόφαση κάθε κυβέρνησης. Όλοι οι νόμοι ψηφίζονται ξεχωριστά άρθρο – άρθρο. Το μείζον του ποινικού κώδικα είναι η πολιτική στάθμιση που έκανε κάθε βουλευτής. Όποιος τον ψήφισε θα είναι κάτι που θα τον ακολουθεί. Εμείς δεν είμαστε δικαστές. Πολύ πριν τον κ. Γεωργιάδη μίλησε ο κ. Κοντονής. Έχετε καταλάβει τι θα γινόταν σε αυτή τη χώρα αν ένας υπουργός του κ. Γεωργιάδη είχε πει το ένα χιλιοστό από αυτά που είπε ο κ. Κοντονής; Ο κ. Γεωργιάδης έχει πει κάτι. Και έχει έναν παραπάνω λόγο γιατί στοχοποιήθηκε στην σκευωρία Novartis. Εμείς θα απαντάμε σε επιθέσεις λάσπης. Ο κ. Τσίπρας πήρε το ηθικόμετρο αποκαλώντας τον πρωθυπουργό αρχιερέα της διαφθοράς. Δεν έχουμε την αυταπάτη ότι θα κερδίσουμε τις εκλογές κερδίζοντας τον κ. Τσίπρα, αλλά κερδίζοντας την εμπιστοσύνη των πολιτών», τόνισε.

Ο Παύλος Μαρινάκης κλήθηκε να σχολιάσει και όσα είπε ο κ. Τσίπρας στην Liberation.

«Είναι φοβερό», είπε, «ότι ακόμα και σήμερα ο κ. Τσίπρας φαντασιώνεται κοινωνική αναταραχή. Η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της εκείνες τις ημέρες που καταστρέφονταν περιουσίες πολιτών. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας γίνει μάθημα. Να μην χρησιμοποιούμε τραγικές υποθέσεις του παρελθόντος που έχει απαντήσει η δικαιοσύνη. Η κα Αχτσιόγλου έχει πει ότι η κανονικότητα δεν είναι ποτέ ευκαιρία. Δεν θα έχει δεύτερο γύρο όσο και αν κάποιοι το προσπαθούν.

Ο κ. Τσίπρας μας βύθισε σε μια κρίση φορτώνοντάς μας ένα αχρείαστο μνημόνιο και 120 δισ. Πήγαμε να βγούμε από την Ευρώπη και μείναμε όχι λόγω της κωλοτούμπας, αλλά γιατί ΝΔ και ΠΑΣΟΚ ψήφισαν να μείνει η Ελλάδα στην Ευρώπη. Μείναμε λόγω των θυσιών των πολιτών και πολιτικά έμεινε η Ελλάδα στην Ευρώπη λόγω των βουλευτών ΝΔ και ΠΑΣΟΚ. Δεν θα ξαναγράψει την ιστορία ο κ. Τσίπρας.

Ερωτηθείς για την ΜΚΟ «Παιδική Χαρά» τόνισε: «Το γεγονός ότι αποκαλύπτεται άλλη μια φρικιαστική ιστορία πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση και όχι να χρεωθεί. Η κυβέρνηση δημιούργησε τις κατάλληλες δομές και εκσυγχρόνισε τις υπηρεσίες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη με αποτέλεσμα να εξαρθρώνεται η μια υπόθεση μετά την άλλη. Κάθε φορά που προσπαθεί η αντιπολίτευση να χρεώσει στην κυβέρνηση μια υπόθεση πρέπει να γίνεται το αντίθετο».