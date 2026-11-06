«Η Ελλάδα έχει βελτιώσει αισθητά τη διεθνή της θέση στα logistics. Στην τελευταία κατάταξη της Παγκόσμιας Τράπεζας βρέθηκε στη 19η θέση διεθνώς, από 42η θέση το 2018. Και αυτό αποτελεί εθνική επιτυχία», τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, κατά την ομιλία του σήμερα στο 27ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

Όπως είπε ο κ. Χατζηδάκης, «φιλοδοξία μας είναι, η Ελλάδα να βρεθεί μέσα στα επόμενα χρόνια μεταξύ των χωρών με τις καλύτερες επιδόσεις διεθνώς και να εδραιώσει τη θέση της στις παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες. Διότι για τη χώρα μας τα logistics αποτελούν ταυτόχρονα κρίσιμη υποδομή και πεδίο ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η γεωγραφική θέση είναι σοβαρό πλεονέκτημα, που όμως από μόνο του δεν αρκεί. Μαζί με αυτό χρειάζονται:

-Κατάλληλη στρατηγική.

-Λιμάνια που συνδέονται αποτελεσματικά με το οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο.

-Σύγχρονα εμπορευματικά κέντρα.

-Γρήγορες τελωνειακές και διοικητικές διαδικασίες.

-Ψηφιακές υποδομές και εργαλεία.

-Και ένα θεσμικό περιβάλλον που επιτρέπει στις επενδύσεις να προχωρούν χωρίς περιττά εμπόδια.

Αναφερόμενος, ειδικότερα, στον τομέα των υποδομών ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπογράμμισε ότι παρά τις εκκρεμότητες «έχουμε πλέον και ένα σύνολο έργων, που μπορούν να αλλάξουν ουσιαστικά τον χάρτη των εμπορευματικών μεταφορών στη χώρα».

Αυτά είναι:

-Το Θριάσιο Ι στη Δυτική Αττική, που περνά στη φάση υλοποίησης ως σύγχρονο κέντρο logistics, ενώ στο Θριάσιο ΙΙ ολοκληρώνεται η διαδικασία παραχώρησης του εμπορευματικού σιδηροδρομικού σταθμού και σταθμού διαλογής. «Ένα θέμα που συζητείται 30 χρόνια, είμαστε αποφασισμένοι να το κλείσουμε όσο πιο γρήγορα γίνεται».

-Η κατασκευή του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, που θα βελτιώσει ουσιαστικά την πρόσβαση στον άξονα Πειραιά–Θριάσιο–Ασπρόπυργος και τη σύνδεσή του με το εθνικό οδικό δίκτυο.

–Μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις, όπως το κέντρο διανομής IKEA στον Ασπρόπυργο και το νέο εμπορευματικό κέντρο στις εγκαταστάσεις στον χώρο της πρώην Ελληνικής Χαλυβουργίας στην ίδια περιοχή, ενισχύουν τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος logistics.

-Στην ίδια λογική εξετάζεται η μετακίνηση των μεταφορικών επιχειρήσεων από τον Ελαιώνα σε άλλο οργανωμένο χώρο. Ώστε από τη μία να απελευθερωθεί ο Ελαιώνας για τη συνολική του ανάπλαση, και από την άλλη οι μεταφορικές δραστηριότητες να βρεθούν σε περιοχή με σύγχρονες υποδομές.

-Στη Θεσσαλονίκη προχωρεί η επέκταση του 6ου Προβλήτα του λιμανιού, μαζί με τη σιδηροδρομική σύνδεσή του με το εθνικό δίκτυο.

-Την ίδια στιγμή, βρίσκεται σε διαγωνιστική διαδικασία το νέο Επιχειρηματικό Πάρκο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

-Η ολοκλήρωση του Ε65 και οι συνδέσεις προς τα Βαλκάνια συμπληρώνουν τον νέο χάρτη των εμπορευματικών μεταφορών.

«Το κρίσιμο είναι αυτά τα έργα να μη λειτουργούν αποσπασματικά, αλλά ως ενιαίο δίκτυο: λιμάνια, σιδηρόδρομοι, αυτοκινητόδρομοι και εμπορευματικά κέντρα», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης.

«Ιδιαίτερα καθώς η Ελλάδα συμμετέχει σε μεγάλους ευρωπαϊκούς διαδρόμους προς τα Βαλκάνια, τη Μαύρη Θάλασσα και την Κεντρική Ευρώπη. Αυτό καθιστά επιτακτικό να προχωρήσουμε ταχύτερα ιδιαίτερα στον σιδηρόδρομο. Δεν μπορούμε να φιλοδοξούμε να γίνουμε μεγάλος κόμβος logistics της Νοτιοανατολικής Ευρώπης χωρίς αξιόπιστες εμπορευματικές συνδέσεις από τα λιμάνια μας προς την ευρωπαϊκή ενδοχώρα. Μετά την πλήρη αποκατάσταση του άξονα Αθήνα–Θεσσαλονίκη, πρέπει να προχωρήσουν γρήγορα οι συνδέσεις Θεσσαλονίκη με τα βόρεια σύνορα και Αλεξανδρούπολη – Ορμένιο», πρόσθεσε.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπενθύμισε τις προσπάθειες που έγιναν τα προηγούμενα χρόνια για την ανάπτυξη του κλάδου. «Ήδη από το 2008, ως υπουργός Μεταφορών, δημιούργησα τη Μόνιμη Επιτροπή Logistics. Και την περίοδο 2012–2014, στο Υπουργείο Ανάπτυξης, διαμορφώσαμε μαζί με την αγορά και με τη συνδρομή της Παγκόσμιας Τράπεζας την Εθνική Στρατηγική Εφοδιαστικής Αλυσίδας. Συνδέοντας την πολιτική για τα logistics με την απλοποίηση του εξωτερικού εμπορίου και την αναβάθμιση των υποδομών και δικτύων. Το 2013 εγκαινιάσαμε τη σιδηροδρομική σύνδεση Ικονίου–Θριασίου, που ήταν παραπάνω από αναγκαία ενώ το 2014 φέραμε στη Βουλή το Νόμο 4302/2014, μια ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση για την εφοδιαστική αλυσίδα.

Αυτές οι παρεμβάσεις, σε συνδυασμό με ιδιωτικοποιήσεις και μετασχηματισμό των δημοσίων οργανισμών στον τομέα των μεταφορών, έβαλαν τότε τις βάσεις για έναν κλάδο που στη συνέχεια προσέλκυσε σημαντικές επενδύσεις και απέκτησε πολύ μεγαλύτερο ειδικό βάρος».

«Το επόμενο βήμα», κατέληξε, «είναι το πιο απαιτητικό. Να ενώσουμε όλα τα κομμάτια του παζλ – υποδομές, δίκτυα, επενδύσεις, τεχνολογία και ανθρώπους με σύγχρονες δεξιότητες. Ώστε η στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας μας να μεταφράζεται σε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερες εξαγωγές, καλύτερες θέσεις εργασίας και μεγαλύτερο ειδικό βάρος της χώρας στις διεθνείς εφοδιαστικές αλυσίδες. Τα logistics είναι στους 5 τομείς που η χώρα πρέπει να δίνει μεγάλη προτεραιότητα. Αυτό είναι το στοίχημα του 2030, και έχουμε τη γνώση, την επιμονή και τους ανθρώπους για να το κερδίσουμε».