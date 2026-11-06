«Η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μια πολύ σταθερή και καλά θεμελιωμένη σχέση στρατηγικού βάθους, που στηρίζεται σε κοινά συμφέροντα και κοινά προτάγματα», τόνισε, μεταξύ άλλων, ο υφυπουργός Εξωτερικών, Τάσος Χατζηβασιλείου, σε συνέντευξη στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ.

Σχετικά με τις πολιτικές εξελίξεις στις ΗΠΑ, ο κ. Χατζηβασιλείου υπογράμμισε ότι οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις δεν επηρεάζονται από εκλογικές αναμετρήσεις και κυβερνητικές εναλλαγές.

Όπως σημείωσε, οι ελληνικές θέσεις απολαμβάνουν διαχρονικά διακομματικής στήριξης στην Ουάσινγκτον, υπενθυμίζοντας ότι σημαντικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για την Ελλάδα είχαν στο παρελθόν τη στήριξη τόσο Δημοκρατικών όσο και Ρεπουμπλικανών.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην ελληνική ομογένεια, επισημαίνοντας την ενισχυμένη παρουσία Ελληνοαμερικανών στο Κογκρέσο.

Σε ό,τι αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου, ο υφυπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε ότι το έργο βρίσκεται στην τελική ευθεία και ότι «η άδεια θα δοθεί αποκλειστικά από τις ελληνικές αρχές». Όπως τόνισε, μόλις εκδοθεί η άδεια, θα ακολουθήσει η νόμιμη NAVTEX από τον αρμόδιο σταθμό του Ηρακλείου.

«Η Τουρκία και καμία άλλη χώρα στην περιοχή δεν ενημερώνεται από την Ελληνική Δημοκρατία. Η Ελλάδα αδειοδοτεί το έργο και αυτό προχωρά βάσει του Διεθνούς Δικαίου», είπε με νόημα.

Ο κ. Χατζηβασιλείου έκανε εκ νέου σαφή διάκριση ανάμεσα στην αδειοδότηση και σε πιθανή άτυπη γνωστοποίηση από τους κατασκευαστές. Όπως εξήγησε, οποιαδήποτε γνωστοποίηση εκ μέρους των εργολάβων αποτελεί απλή ενημέρωση και δεν συνιστά αίτημα άδειας ούτε γεννά δικαιοδοσία τρίτης χώρας.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο έντασης στην περιοχή, συνέστησε ψυχραιμία και εγκράτεια, εκτιμώντας ότι δεν υπάρχουν τέτοιες ενδείξεις. «Ακολουθούμε με σοβαρότητα και υπευθυνότητα τον σχεδιασμό που έχει χαραχθεί από την αρχή», επεσήμανε.

Επίσης, ο Τάσος Χατζηβασιλείου μίλησε για το περιστατικό, που σημειώθηκε κατά την πτήση του προς τη Βιέννη την Πέμπτη, έπειτα από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβας.

Όπως υπογράμμισε, τα πρωτόκολλα ασφαλείας εφαρμόστηκαν υποδειγματικά, τόσο από το πλήρωμα όσο και από τις αυστριακές Αρχές. «Επαγγελματισμός, σοβαρότητα και μέτρα ασφαλείας στο έπακρο», σημείωσε, τονίζοντας παράλληλα ότι οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν πρέπει να επιτρέψουν τέτοιου είδους απειλές να καλλιεργούν φόβο.