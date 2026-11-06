Στη διαβεβαίωση πως δεν πρόκειται να αλλοιωθεί ο πολεοδομικός χαρακτήρας των περιοχών που επηρεάζονται από τις προτεινόμενες αλλαγές στη μεταφορά συντελεστή δόμησης προχώρησε μέσω ανάρτησής του ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης.

Θέλοντας να ηρεμήσει όσους ανησυχούν εξαιτίας των δημοσιευμάτων σχετικά με τις Ζώνες Υποδοχής Συντελεστή Δόμησης (ΖΥΣ) ο υπουργός Υγείας ο οποίος εκλέγεται στον Βόρειο Τομέα Αθηνών, αναφέρθηκε ειδικά στη Φιλοθέη και το Ψυχικό γράφωντας ότι «δεν πρόκειται να επιτραπούν αλλαγές που θα αλλοίωναν τον ιδιαίτερο πολεοδομικό χαρακτήρα των δύο περιοχών».

Ολόκληρη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Επειδή στην εκλογική μου Περιφέρεια στην Βόρεια Αθήνα και ειδικά στην Φιλοθέη έχει υπάρξει μεγάλη ανησυχία για τα σχετικά δημοσιεύματα για την σε δημόσια διαβούλευση πρόταση έκδοσης ΠΔ, για την ενδεχόμενη μεταφορά συντελεστή δόμησης, ενημερώνω ότι τίποτε από αυτά που διακινούνται δεν θα μπορούσε να γίνει ποτέ, ούτε όσα γράφονται για την Κηφισίας κλπ. Ο χαρακτήρας της κηπούπολης της Φιλοθέης και του Ψυχικού θα διατηρηθεί ως κόρην οφθαλμού».