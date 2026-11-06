Έντονη κριτική στον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ, που επανέφεραν το ζήτημα με τους Ποινικούς Κώδικες του 2019, άσκησε ο Νίκος Καρανίκας.

Σε ανάρτησή του στα social media, ο κ. Καρανίκας αναφέρεται στον χαρακτηρισμό «αρχιερέας της διαφθοράς» από τον Αλέξη Τσίπρα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και στην ανακοίνωση της ΕΛΑΣ με τα «γαβγίσματα» και το «βουλώστε το».

Όπως σημειώνει, «η μία ανακοίνωση είναι αποτέλεσμα του πεζοδρομίου και φανερώνει την απελπισία του που κινδυνεύει από το ΠΑΣΟΚ να είναι τριτοτέταρτος και είναι συκοφαντική και προβοκατόρικη θέλοντας να δημιουργήσει εντυπώσεις δίχως στοιχεία» και «η δεύτερη προδίδει πανικό αυταρχικότητα και αγένεια. Στην καλύτερη πιο πολύ ταιριάζει σε ξεφωνημένο νούμερο που θίχτηκε και στην χειρότερη σε μαφιόζο».

Μάλιστα, με αφορμή το επιχείρημα του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΕΛΑΣ ότι οι αλλαγές στους Ποινικούς Κώδικες ήταν προτάσεις της νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, ο πρώην στενός συνεργάτης του υποστηρίζει ότι «αυτό δηλώνει ότι ως κυβέρνηση και πρωθυπουργός κυβερνούσε χωρίς δική του ανεξάρτητη βούληση, χωρίς άποψη, δίχως πρόγραμμα και κατεύθυνση, χωρίς στρατηγική κάνοντας ό,τι του έλεγαν οι επιτροπές».

«Αφού είναι έτσι με ποια δικαιολογία επιστρέφει και ζητάει να ψηφιστεί στις επόμενες εκλογές; Επιτροπές και ανεξάρτητες αρχές έχουμε. Δεν μας λείπουν. Οπότε επί της ουσίας – της πολιτικής ουσίας και όχι της συναισθηματικής – μας λέει ότι είναι άχρηστη η επιστροφή του», προσθέτει ο Νίκος Καρανίκας.

Σε άλλο σημείο, κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι «κρύβει την απομάκρυνση του υπουργού δικαιοσύνης Σταύρο Κοντονή από την κυβέρνηση και το υπουργείο Δικαιοσύνης στον ανασχηματισμό που ακολούθησε επειδή αρνήθηκε να εκπληρώσει την εντολή του Τσίπρα και έτσι είχαμε την αντικατάσταση του από το έμπιστο του Τσίπρα που είναι πρόθυμος και υποτελής».

«Μα να απαιτεί να το βουλώσουν επειδή είπαν τα αυτονόητα; Γεννάνε ερωτήματα οι πράξεις και τα λόγια του… Καμιά ευγένεια; Ντροπή!», επισημαίνει.

«Μια κυβέρνηση μπορεί να κυβερνάει και να μην διεκπεραιώνει απλά εντολές άλλων όπως ο Τσίπρας», τονίζει ο κ. Καρανίκας και υπογραμμίζει την «απόδειξη από τα δεξιά, από την κυβέρνηση Μητσοτάκη που με το που εκλέχτηκε έκανε τις αλλαγές που θεώρησε σωστές και έκανε αυτό που θεωρεί ότι είναι πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης και όχι κάποιας επιτροπής».

«Ο Τσίπρας τελικά επέστρεψε για να δικαιώσει άθελα του αυτούς που τον έστειλαν σπίτι του και το κάνει με τις συμβουλές των γελοίων που έχει δίπλα του», καταλήγει στην ανάρτησή του.

Δείτε ολόκληρη την ανάρτηση του Νίκου Καρανίκα: