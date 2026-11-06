Για την απουσία συνεργασίας της Λιβύης στο μεταναστευτικό που παρατηρείται μετά την έγκριση του παράνομου τουρκολιβυκού μνημονίου εστίασε το πρωί της Παρασκευής 6/11 ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. «Ετοιμαζόμαστε και για κρίση στην Κρήτη» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε συνέντευξή του στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» είπε πως: «μέχρι και τον Ιούλιο ήταν αυξημένες οι ροές, από τον Αύγουστο παρατηρήθηκε μια αύξηση και αυτό συνεχίστηκε τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο είχαμε κορύφωση, ενώ τις τρεις πρώτες ημέρες του Νοεμβρίου, μετά την ψήφιση του τουρκολιβυκού μνημονίου, είχαμε μεγαλύτερη έξαρση. Οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη αποδίδονται και στην ανικανότητα του λιβυκού κράτους και στη διαφθορά, αλλά μετά το τουρκολιβυκό μνημόνιο είχαμε 1.700 άτομα σε τρεις ημέρες».

«Βλέπουμε έλλειψη συνεργασίας πια. Μη δυνατότητα αποτροπής βλέπαμε, αλλά σε αυτό το τριήμερο είδαμε απουσία κάθε προσπάθειας», δήλωσε παράλληλα ο Θάνος Πλεύρης.

Αναφερόμενος στις δομές φιλοξενίας στην Κρήτη, ο υπουργός Μετανάστευσης σημείωσε ότι οι «Αθάνατοι» αναμένεται να αρχίσουν να δέχονται κόσμο από την επόμενη εβδομάδα. «Δεν θα είναι στην πλήρη ανάπτυξη, μέσα στον χειμώνα θα κάνουμε καλύτερη και την Αγιά και τους Αθανάτους», επεσήμανε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ενώ προειδοποίησε πως «ετοιμαζόμαστε για κρίση στην Κρήτη».

Κάνοντας ειδική αναφορά στις επιστροφές μεταναστών ο υπουργός δήλωσε ότι το πρώτο δεκάμηνο έχουν ξεπεράσει τις 6.000, όταν αυτός ο αριθμός είχε γίνει όλο το 2025: «Κάνουμε επιστροφές σε Αίγυπτο και Πακιστάν. Έχουμε ετοιμάσει 4 πτήσεις τσάρτερ για Μπαγκλαντές, δύσκολες πτήσεις με 22 ώρες και 120 αστυνομικούς για 60 μετανάστες».

«Στις 16 Νοεμβρίου θα γίνουν ανακοινώσεις στη Βιέννη για τα κέντρα υποδοχής εκτός Ευρώπης. Θα γίνουν ανακοινώσεις για τη χώρα και το ακριβές χρονοδιάγραμμα που ξεκινάει τον Ιανουάριο σε πιλοτική φάση» είπε.

Κλείνοντας τη συνέντευξή του ο Θάνος Πλεύρης μίλησε για το καλώδιο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Κύπρου τονίζοντας: «Η Ελλάδα ξεκινά τη διαδικασία σύμφωνα με την εθνική κυριαρχία και τη διεθνή νομιμότητα. Η Ελλάδα θα απαντήσει σε κάθε αντίδραση. Δεν θα μείνει τίποτα αναπάντητο σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και αυτό θα το δούμε στο πεδίο».