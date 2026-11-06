Στην καταγγελία πως χάκερ απέκτησαν πρόσβαση στο email του και παρήγγειλαν 200 πολυτελή αυτοκίνητα Porsche και Mercedes Maybach αλλά επίσης και 24 καραμπίνες προχώρησε την Παρασκευή 6/11 ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ανήμερα των γενεθλίων του ο υπουργός Υγείας επεσήμανε πως θα κινηθεί νομικά.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ανήρτησε ο υπουργός Υγείας, τα μηνύμαυτα προς την Porsche έγραφαν: «Γεια σας, είμαι ο Άδωνις Γεωργιάδης, ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ. Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΝΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΖΥΓΟ ΜΟΥ, Ευγενία Μανωλίδου. ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΧΩ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΟΥ 150 τέτοια ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ, ευχαριστώ πολύ!!!»

Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ανήμερα των γενεθλίων μου, μου επιφύλαξαν την εξής έκπληξη. «Χάκαραν» το email μου και χρησιμοποιώντας το όνομά μου, έκαναν τις ακόλουθες παραγγελίες: 150 Porsche Cayenne, 50 Mercedes Maybach, 24 Benelli καραμπίνες και 1 Springfield Armory Echelon όπλο. Τους ευχαριστώ για τον πρωτότυπο τρόπο να μου ευχηθούν για τα γενέθλιά μου αλλά τους ενημερώνω ότι μόλις επικοινώνησα με τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και θα κινηθώ νομικά. Χρόνια μου Πολλά, λοιπόν…

Υ.Γ. Ευτυχώς, δεν έχω τέτοια απωθημένα…