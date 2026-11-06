Τα παραδοσιακά «κάστρα» της ΝΔ, τη Μεσσηνία και τις Σέρρες, επισκέπτεται με διαφορά δύο 24ώρων ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από ευρύ κυβερνητικό κλιμάκιο, επιλέγοντας να συσπειρώσει το γαλάζιο ακροατήριο και να στείλει μήνυμα κομματικής ενότητας και εγρήγορσης με συμβολικές, αλλά καλά μετρημένες κινήσεις που στοχεύουν στην περιχαράκωση των διαρροών και την επαναπροσέγγιση των απογοητευμένων παραδοσιακών ψηφοφόρων της ΝΔ.

Η χθεσινή παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη γενέτειρα, αλλά και πολιτική – εκλογική έδρα του Αντώνη Σαμαρά, όπου και διατηρεί στενούς δεσμούς, συζητήθηκε έντονα σε τοπικό επίπεδο και όχι μόνο, και αυτό γιατί η περιοδεία του δεν είχε μόνο αυτοδιοικητικό χαρακτήρα λόγω του ετήσιου συνεδρίου της ΚΕΔΕ, αλλά και στρατηγικές προεκτάσεις, καθώς πραγματοποιήθηκε σε μια χρονική συγκυρία εσωκομματικών ισορροπιών και ενόψει κρίσιμων εκλογικών στοιχημάτων για τη ΝΔ.

Το Μέγαρο Μαξίμου επέλεξε να απαντήσει στην πολιτική κριτική και τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις προτάσσοντας το κυβερνητικό έργο, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να βρίσκεται στην «καρδιά» της μεσσηνιακής επιρροής του Αντώνη Σαμαρά, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα πολιτικής σταθερότητας και προοδευτικής πορείας και τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω, εμείς απαντούμε με το χειροπιαστό μας έργο». Μία φράση που ερμηνεύτηκε ως απάντηση όχι μόνο προς την αντιπολίτευση, αλλά και προς κάθε εσωκομματική φωνή που αμφισβητεί το μεταρρυθμιστικό και προοδευτικό πρόσημο της κυβέρνησης. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο πρωθυπουργός επέλεξε να μεταφέρει τη συζήτηση από την αντιπαράθεση για το παρελθόν στα αποτελέσματα της κυβερνητικής πολιτικής, σε μια περίοδο κατά την οποία η κόντρα με τον πρώην πρωθυπουργό έχει φουντώσει.

«Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν», ανέφερε, προσθέτοντας με έμφαση ότι «κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας».

Την Κυριακή στις «καραμανλικές» Σέρρες

Η κίνηση αυτή, σε συνδυασμό με την προγραμματισμένη περιοδεία του την Κυριακή στις «καραμανλικές» Σέρρες, δείχνει μια ξεκάθαρη απόφαση της πρωθυπουργικής έδρας να παρέμβει απευθείας σε παραδοσιακά κομματικά κάστρα με στόχο την αναθέρμανση των σχέσεων με τους τοπικούς ψηφοφόρους, καθώς αποδεικνύεται στην πράξη ότι επιταχύνονται οι «γαλάζιες» μηχανές σε μια περιοχή με πολιτικό και ιστορικό φορτίο για την παράταξη. Αφορμή αποτέλεσε ο εορτασμός των πολιούχων, Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβριήλ, με τον πρωθυπουργό, σύμφωνα με πληροφορίες, να παραδίδει στην τοπική Εκκλησία τα ιστορικά κειμήλια που επέστρεψαν από τη Βουλγαρία, έπειτα από τη συμφωνία που υπέγραψαν πρόσφατα οι δύο χώρες.

Ο πρωθυπουργός, μετά την Πιερία, τη Χαλκιδική και το Κιλκίς, πραγματοποιεί περιοδεία σε ακόμα έναν νομό της Κεντρικής Μακεδονίας, με πολλές ιδιαιτερότητες εν όψει εκλογών, καθώς στην παραδοσιακή έδρα των καραμανλικών για πρώτη φορά μετά δεκαετίες – όπως όλα δείχνουν – δεν θα υπάρχει Καραμανλής στο ψηφοδέλτιο.

Γρίφος παραμένει και η στάση του πρώην πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή στις επικείμενες εκλογές, με τις γέφυρες προσέγγισής του να έχουν ήδη ριχτεί. Ο ίδιος πάντως αναμένεται να πραγματοποιήσει νέα παρέμβαση στις 26 Νοεμβρίου σε συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να επισκεφτεί έργα υποδομών που υλοποιούνται στο νομό, όπως το χιονοδρομικό κέντρο στον Λαϊλιά, που αναβαθμίζεται.