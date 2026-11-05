Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση και προσωπικά στον υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με αφορμή το άρθρο 23 του νομοσχεδίου για τα «κόκκινα» δάνεια, το οποίο αποσύρθηκε μετά τις αντιδράσεις.

Μιλώντας στο BEST TV, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντα των funds, υποστηρίζοντας πως η επίμαχη διάταξη θα επέτρεπε την αναγκαστική εκτέλεση σε βάρος περιουσιακών στοιχείων δανειοληπτών χωρίς να απαιτείται προηγούμενη δικαστική απόφαση.

«Αυτό αποδεικνύει ότι είναι μπροστινοί των funds», δήλωσε χαρακτηριστικά.

«Πού ήταν ο Πιερρακάκης επτάμισι χρόνια;»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς του υπουργού Οικονομικών ότι η κυβέρνηση συγκρούεται με τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

«Πώς συγκρούεται; Επτάμισι χρόνια πού ήταν; Επτάμισι χρόνια που δεν σηκώνουν τηλέφωνα στους δανειολήπτες, που τους εκβιάζουν, που δεν βρίσκει ο δανειολήπτης πού είναι το δάνειό του, πόσο έχει πάει, ποιος το έχει», ανέφερε.

«Αυτήν την αγορά της ομηρίας και του εκβιασμού δεν την έβλεπε;», διερωτήθηκε, ασκώντας κριτική στους κυβερνητικούς χειρισμούς για το ιδιωτικό χρέος.

Αναφερόμενος ειδικότερα στο άρθρο 23, υποστήριξε ότι η διάταξη θα έδινε στα funds τη δυνατότητα να κινηθούν κατά της ακίνητης περιουσίας δανειολήπτη που είχε προχωρήσει σε ρύθμιση, αλλά στη συνέχεια αδυνατούσε να καταβάλει ορισμένες δόσεις.

«Αν χάσεις τρεις-τέσσερις δόσεις γιατί έμεινες άνεργος, το fund να μπορεί να σου πάρει την ακίνητη περιουσία χωρίς δικαστική απόφαση», είπε, περιγράφοντας τις συνέπειες που, κατά την εκτίμησή του, θα είχε η ρύθμιση.

Η κριτική για τις 120 δόσεις και το επιτόκιο 5,8%

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στη ρύθμιση των 120 δόσεων, υποστηρίζοντας ότι οι όροι που προβλέπει η κυβέρνηση περιορίζουν σημαντικά τον αριθμό των πολιτών που μπορούν να επωφεληθούν.

«Οι 120 δόσεις έχουν αξία, όταν βάζεις κριτήρια που επιτρέπουν τη βιώσιμη ρύθμιση», σημείωσε.

Παράλληλα, χαρακτήρισε απαγορευτικό το επιτόκιο 5,8% που, όπως ανέφερε, προβλέπεται στη συγκεκριμένη ρύθμιση, αντιπαραβάλλοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για επιτόκιο 3%.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι ο Κυριάκος Πιερρακάκης όφειλε να ζητήσει συγγνώμη από τους πολίτες για τη στάση του στο ζήτημα των δανείων, αλλά και για προηγούμενες τοποθετήσεις του σχετικά με τις συντάξεις.

Η απάντηση στον χαρακτηρισμό «Λαφαζάνηδες»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε και τον χαρακτηρισμό «Λαφαζάνηδες», τον οποίο χρησιμοποίησε ο Κυριάκος Πιερρακάκης κατά την αντιπαράθεσή τους στη Βουλή.

«Όταν με χαρακτηρίζει “Λαφαζάνη”, πρέπει να το αιτιολογήσει στον ελληνικό λαό», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι ο Παναγιώτης Λαφαζάνης είχε ταχθεί υπέρ της επιστροφής στη δραχμή.

«Το ΠΑΣΟΚ και εγώ προσωπικά σπρώξαμε την Ελλάδα στη δραχμή; Ή δώσαμε έναν αγώνα να μείνει η Ελλάδα στο ευρώ με πολύ μεγάλο πολιτικό κόστος;», διερωτήθηκε.

Μάλιστα, κατηγόρησε τον υπουργό ότι παραγνωρίζει τη στάση του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης, προκειμένου, όπως είπε, να αποδείξει την πολιτική του προσήλωση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Πυρά και κατά Τσίπρα για τα «κόκκινα» δάνεια

Στο στόχαστρο του Νίκου Ανδρουλάκη βρέθηκε και ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή προηγούμενη τοποθέτησή του ότι κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησής του δεν πωλήθηκαν «κόκκινα» δάνεια σε funds.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ χαρακτήρισε τον ισχυρισμό αναληθή, υποστηρίζοντας ότι επί κυβέρνησης Τσίπρα πωλήθηκαν δάνεια ύψους 19 δισ. ευρώ.

«Είναι αδιανόητο να ακούγονται τέτοια ψέματα στον δημόσιο διάλογο, αποδεικνύοντας ότι κάποιοι είναι αμετανόητοι», δήλωσε.

«Πούλησε 19 δισ. ευρώ “κόκκινα” δάνεια ως πρωθυπουργός με νόμο που έκανε ο ίδιος. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία και πούλησε τα τριπλάσια», πρόσθεσε.

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε επίσης ότι το ΠΑΣΟΚ δεν έχει εξαρτήσεις από οικονομικά και μιντιακά συμφέροντα, σε αντίθεση, όπως ισχυρίστηκε, με άλλες πολιτικές δυνάμεις.

«Όσα λέμε, μπορούμε να τα κάνουμε πράξη και να κάνουμε και τις αναγκαίες συγκρούσεις με μικρά ή μεγάλα συμφέροντα, για να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας», ανέφερε.

Ερωτήματα για ΟΠΕΚΕΠΕ και πληρωμές αγροτών

Πέρα από το ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε στις εκκρεμότητες που αφορούν τις αγροτικές ενισχύσεις και τις δηλώσεις ΟΣΔΕ.

Υπενθύμισε ότι η κυβέρνηση είχε παρουσιάσει τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ ως λύση στα προβλήματα του οργανισμού, αμφισβητώντας ωστόσο την αποτελεσματικότητα της συγκεκριμένης επιλογής.

«Πού είναι, λοιπόν, αυτή η λύση; Τι γίνεται με τις δηλώσεις ΟΣΔΕ; Πότε θα πληρωθούν οι παραγωγοί;», ρώτησε.

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου και «Γαλάζια Πατρίδα»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση και για την εξωτερική πολιτική, εστιάζοντας στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας – Κύπρου.

Υποστήριξε ότι, με βάση το Διεθνές Δίκαιο και τον ευρωπαϊκό χαρακτήρα του έργου, η πόντιση του καλωδίου θα έπρεπε να έχει προχωρήσει χωρίς εμπλοκή της Τουρκίας.

Παράλληλα, ζήτησε σαφές χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση της διασύνδεσης.

Αναφερόμενος στις τουρκικές διεκδικήσεις, έθεσε το ενδεχόμενο η Άγκυρα να προχωρήσει σε νομοθετική κατοχύρωση του δόγματος της «Γαλάζιας Πατρίδας».

«Αν η Τουρκία νομοθετήσει τις επόμενες ημέρες τη “Γαλάζια Πατρίδα”, τι κάναμε για να την αποτρέψουμε; Και εννοώ ευρωπαϊκά, όχι μόνο η Ελλάδα. Διότι, τα σύνορά μας είναι ευρωτουρκικά», ανέφερε.

Καταλήγοντας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αμφισβήτησε την αποτελεσματικότητα της κυβερνητικής στρατηγικής των «ήρεμων νερών», υποστηρίζοντας ότι τα τελευταία χρόνια δόθηκε μεγαλύτερη έμφαση στην επικοινωνία παρά στην ουσιαστική άσκηση εξωτερικής πολιτικής.

«Για μένα, αυτή η προσπάθεια δεν έγινε. Έγινε περισσότερη επικοινωνία παρά πολιτική ουσία στα τελευταία χρόνια», σημείωσε.