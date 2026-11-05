Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη το απόγευμα στην υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης για την κατασκευή του νέου σωφρονιστικού καταστήματος στη Μεγαλόπολη.

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα, διότι η Μεγαλόπολη δεν ακούει άλλη μια υπόσχεση. Βλέπει συγκεκριμένες υπογραφές», επισήμανε ο πρωθυπουργός.

«Η επένδυση αυτή ουσιαστικά, ως προς τη χώρα, απαντά σε ένα χρόνιο πρόβλημα, το πρόβλημα του υπερπληθυσμού των φυλακών, το οποίο το αντιμετωπίζουμε με το πιο εκτεταμένο πρόγραμμα κατασκευής σωφρονιστικών καταστημάτων των τελευταίων δεκαετιών, αλλά για τη Μεγαλόπολη, για τον τόπο σας, φέρνει πολλές θέσεις εργασίας, και κατά τη διάρκεια της κατασκευής αλλά και, προφανώς, κατά τη διάρκεια της λειτουργίας», προσέθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το νέο σωφρονιστικό κατάστημα σύμφωνα με πληροφορίες είναι χωρητικότητας έως 600 κρατουμένων, με διαφορετικά επίπεδα ασφάλειας, και εισάγει καινούργια προσέγγιση στον σχεδιασμό και τη λειτουργία σωφρονιστικών καταστημάτων στην Ελλάδα, καθώς συνδυάζονται σωφρονιστικό κατάστημα γενικού τύπου με ειδικού (βιοτεχνικού/αγροτικού) τύπου σε ενιαία έκταση προκειμένου η εργασία, η εκπαίδευση και η αγροτική και βιοτεχνική δραστηριότητα να στηρίζουν την επανένταξη των κρατουμένων.

Ο προϋπολογισμός του σωφρονιστικού καταστήματος ανέρχεται στα 40 εκατομμύρια ευρώ με χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027. Θα κατασκευαστεί σε έκταση 124 στρεμμάτων εντός της ζώνης απολιγνιτοποίησης και πρόκειται να περιλαμβάνει πτέρυγες κράτησης, παραγωγικά τμήματα, επισκεπτήρια, ιατρείο, χώρους ψυχολογικής υποστήριξης, αίθουσες εκπαίδευσης και κατάρτισης, βιβλιοθήκη, αίθουσα πληροφορικής, διοικητικά κτήρια, μαγειρείο, ναό και αθλητικές εγκαταστάσεις.

Με το νέο σωφρονιστικό κατάστημα πρόκειται να επιτευχθούν καλύτερες συνθήκες κράτησης σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, να αποσυμφορηθούν τα υφιστάμενα σωφρονιστικά καταστήματα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας κατά την κατασκευή και τη λειτουργία, ενισχύοντας την οικονομία της περιοχής κατά τη μεταλιγνιτική περίοδο.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Γιάννης Λαμπρόπουλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του εθνικού αναπτυξιακού ταμείου Πάνος Σταμπουλίδης και ο διευθύνων σύμβουλος της κτιριακές υποδομές Α.Ε. Θανάσης Γιάνναρης, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο δήμαρχος Μεγαλόπολης Κώστας Μιχόπουλος και ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Γόρτυνος και Μεγαλοπόλεως κ.κ. Νικηφόρος. Παρέστησαν ο βουλευτής Αρκαδίας Κώστας Βλάσης και ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Βιομηχανικό πάρκο και κίνητρα για επενδύσεις στη Μεγαλόπολη

Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην ανακοίνωση για τη δημιουργία βιομηχανικού πάρκου στη Μεγαλόπολη. «Η βιομηχανία, η οποία έχει στηριχθεί από αυτή την κυβέρνηση, και η μεταποίηση, διψά, αναζητεί καινούργιους χώρους στους οποίους να μπορούν να γίνουν παραγωγικές επενδύσεις. Ο νέος χωροταξικός σχεδιασμός και το ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία κατευθύνει τις νέες παραγωγικές επενδύσεις εντός οργανωμένων χώρων υποδοχής. Γι’ αυτό και το βιομηχανικό πάρκο, που είναι η δεύτερη σημαντική ανακοίνωση την οποία κάνουμε σήμερα, θα έχει τόσο μεγάλη σημασία. Και να είστε σίγουρες και σίγουροι ότι σε συνδυασμό με τα κίνητρα τα οποία δίνουμε για επενδύσεις στη Μεγαλόπολη, θα προσελκύσουν πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Ποιος θα φανταζόταν ότι η Τρίπολη θα μπορούσε σήμερα να γίνει ένα κέντρο υποδοχής επενδύσεων εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας, που καλύπτει πια ανάγκες όχι μόνο της Ελλάδος αλλά και της Ευρώπης συνολικά. Δεν έχουμε κανέναν λόγο να μην πιστεύουμε ότι κάτι αντίστοιχο μπορεί να γίνει και εδώ στη Μεγαλόπολη», συμπλήρωσε.

«Εκεί που βγάζαμε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα»

Ο πρωθυπουργός ανέδειξε και το επενδυτικό ενδιαφέρον για την κατασκευή υδροπονικών – αεροπονικών θερμοκηπίων τόσο στη Μεγαλόπολη όσο και στη Δυτική Μακεδονία, μέσω και της αξιοποίησης ειδικού χρηματοδοτικού προγράμματος 80 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 24 εκατ. για τη Μεγαλόπολη.

«Η χώρα μας εξακολουθεί να είναι ελλειμματική σε μία σειρά από προϊόντα του πρωτογενούς τομέα. Σκεφτείτε, λοιπόν, ότι εκεί που βγάζαμε κάποτε λιγνίτη, τώρα θα βγάζουμε τρόφιμα, ντομάτα, μπορεί και άλλα λαχανικά», ανέφερε.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι εντάξεις στο πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027 του ΕΣΠΑ (Εδαφικό Σχέδιο Μεγαλόπολης), προϋπολογισμού 385,9 εκατ. ανέρχονται στο 92%. Έχουν ενταχθεί 122 επενδυτικά σχέδια με επιχορήγηση 213 εκατ. που συμβάλλουν στη δημιουργία 1.284 νέων θέσεων εργασίας.

Παράλληλα, από το ειδικό πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης δρομολογούνται επτά έργα, προϋπολογισμού 55 εκατ. ευρώ στους Δήμους Μεγαλόπολης και Τρίπολης, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται η κατασκευή κολυμβητηρίου στη Μεγαλόπολη, προϋπολογισμού 3,5 εκατ. ευρώ, οδικά έργα και υποδομές στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Επιπρόσθετα, από τον Πυλώνα ΙΙΙ του Μηχανισμού Δίκαιης Μετάβασης (ΕΤΕπ – Ευρωπαϊκή Επιτροπή/CINEA) έχουν εγκριθεί έργα περίπου 64 εκατ. για την Περιφέρεια Πελοποννήσου, εκ των οποίων 47,84 εκατ. διατίθενται στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας. Σ’ αυτά συγκαταλέγονται ο περιφερειακός δρόμος Τρίπολης 19,84 εκατ., η παράκαμψη Δημητσάνας 7 εκατ., το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης για παιδιά στο φάσμα της νευροδιαφορετικότητας και του αυτισμού 15 εκατ. και γεωργική σχολή 6 εκατ.

«Σήμερα έχουμε κάθε λόγο να είμαστε πιο αισιόδοξοι. Ξέρετε πολύ καλά ότι είμαστε μία κυβέρνηση των έργων. Μας αρέσει να μιλάμε με το έργο μας. Κρινόμαστε τελικά με το έργο μας από όλους τους πολίτες», επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.