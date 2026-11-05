Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε στην Καλαμάτα και μίλησε με νέους, συζητώντας τα προβλήματα που τους απασχολούν.

«Χρειάζεται όραμα και πράξεις για να ξαναχτιστεί η εμπιστοσύνη», εξήγησε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τονίζοντας ότι οι θεσμικές τομές για μια ποιοτική δημοκρατία και ο αξιόπιστος λόγος, είναι η μόνη λύση για την κρίση εμπιστοσύνης, κυρίως της νέας γενιάς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα.

Επίσης, ζήτησε την εμπιστοσύνη και στήριξή της, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει δεσμεύσεις «ούτε για να κάνουμε πλάτες σε κάποιους πονηρούς που μάθανε να βγάζουν εκατομμύρια χωρίς κόπο. Μπορούμε να φτιάξουμε μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, με κανόνες, με σεβασμό στην προσπάθεια που κάνει ο κάθε Έλληνας. Και όχι μια χώρα που κάποιοι θα είναι πάντα προστατευμένοι»,είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Πρέπει να ανατρέψουμε το σημερινό μοντέλο που δημιουργεί τεράστιες κοινωνικές ανισότητες και οδηγεί σε μια κοινωνία κληρονομικής ισχύος. Ένα μοντέλο με το οποίο το ΠΑΣΟΚ είναι διαχρονικά, σταθερά απέναντι», σημείωσε

Αναφερόμενος στην ανάγκη αποκλιμάκωσης του κόστους ζωής, που τα τελευταία χρόνια αυξάνεται ραγδαία, αντέκρουσε το κυβερνητικό αφήγημα περί εισαγόμενης ακρίβειας αναδεικνύοντας την υποβάθμιση, τόσο του Εθνικού Συστήματος Υγείας, όσο και του δημοσίου σχολείου και πανεπιστημίου, που οδηγεί τα νοικοκυριά στη λύση του ιδιωτικού τομέα με υψηλό κόστος.

«Για να μειώσουμε το κόστος ζωής, θα πρέπει να έχουμε μια ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική, να ανασυγκροτήσουμε το κοινωνικό κράτος, τη δημόσια υγεία και τη δημόσια παιδεία, αλλά και να θέσουμε κανόνες στην αγορά», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και αναφέρθηκε εκτενώς στις προτάσεις για τη μείωση του κόστους στέγασης, με τη δημιουργία δεξαμενής κοινωνικών κατοικιών, με κίνητρα φορολογικά και ανακατασκευής για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, που θα ενοικιάζονται μακροπρόθεσμα με χαμηλό ενοίκιο σε φοιτητές ή οικογένειες που έχουν ανάγκη. Μία λύση, την οποία, όπως είπε, η κυβέρνηση αρνείται πεισματικά, ενώ την έχουν εφαρμόσει η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ιταλία, αλλά και κεντροευρωπαϊκές χώρες, όπως η Αυστρία.