Στην κόντρα γύρω από τους Ποινικούς Κώδικες του 2019 πήρε μέρος ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Νίκος Νυφούδης.

Σε συνέντευξή του, χθες, στον ραδιοφωνικό σταθμό Alpha Radio 98,9, ανέφερε πως «ο Ποινικός Κώδικας, όπως ψηφίστηκε το ’19, και όπως όλοι οι νόμοι τέτοιου επιπέδου, που έρχονται στη Βουλή, έχουν μια φιλοσοφία. Είτε συμφωνεί κάποιος είτε διαφωνεί […] Σε παγκόσμιο επίπεδο ο Ποινικός Κώδικας έχει μια φιλοσοφία. Ο παγκόσμιος ποινικός κώδικας, είτε αρέσει είτε όχι σε πολλούς, ελαφραίνει τα αδικήματα γιατί οι φυλακές δεν χωράνε».

Σε ερώτηση για το εάν θα ψήφιζε και σήμερα τη διάταξη του Ποινικού Κώδικα του 2019, με την οποία η δωροδοκία υπαλλήλου μετατράπηκε από κακούργημα σε πλημμέλημα, ο κ. Νυφούδης απάντησε:

«Είχαμε την τύχη να έχουμε κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα, που τα πέντε χρόνια δεν είχαμε φαινόμενα τέτοια διαφθοράς. Σήμερα, επειδή είναι κυβέρνηση η πιο διεφθαρμένη κυβέρνηση της Μεταπολίτευσης, πιθανότατα να μην το ψήφιζα γιατί δεν εμπιστεύομαι την κυβέρνηση».