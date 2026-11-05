Ανέφικτη θεωρεί, με βάση τα σημερινά δημοσκοπικά δεδομένα, την εξασφάλιση αυτοδυναμίας από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας δημοσκοπήσεων MRB, Δημήτρης Μαύρος.

Σύμφωνα με τον κ. Μαύρο, που μίλησε σήμερα το πρωί στην εκπομπή «10 Παντού» του Open, η ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας εξακολουθούν να καθορίζουν τις επιλογές των πολιτών.

«Υπάρχουν εφικτά και μη εφικτά πράγματα. Με τα σημερινά νούμερα και με τη σημερινή κατάσταση, αυτοδυναμία δεν φαίνεται. Θα πρέπει να σκεφτόμαστε με όρους γύρω στο 37% και κάτι. Δεν είναι εύκολο αυτή τη στιγμή», είπε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Επίσης, δεν πρέπει τα κόμματα να αυτοεγκλωβίζονται. Δεν μπορεί ένα κόμμα με χ ποσοστά να λέει ότι εγώ θα κερδίσω έστω και με μία ψήφο. Έχει αρχίσει και το παίρνει πίσω αυτό το ΠΑΣΟΚ. Πες κάτι πιο ρεαλιστικό».

Σε άλλο σημείο, ο διευθύνων σύμβουλος της MRB σχολίασε τις επιδόσεις της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και υπογράμμισε ότι «μετά τη ΔΕΘ, η ΕΛΑΣ έπαθε ένα θέμα. Σαν να έπαθε η καρδιά μια παύση μετά τον πρώτο ενθουσιασμό. Γιατί το διακύβευμα της φετινής ΔΕΘ ήταν η κοστολόγηση […]. Όταν βγαίνει ο Αλέξης Τσίπρας και λέει ότι τα 7,3 δισ. αφορούν την τετραετία και την άλλη μέρα ο κ. Κουτεντάκης λέει ότι τα 7,3 δισ. είναι ανά έτος, δεν είναι οικονομολόγοι έξω οι άνθρωποι, θέλουν να καταλαβαίνουν».

«Ο κ. Τσίπρας, με αυτό που έγινε στη ΔΕΘ, αναμετράται ξανά με τον ίδιο του τον εαυτό», σημείωσε ακόμα.

Για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, ο Δημήτρης Μαύρος είπε: «Εάν συνεχίσει το ΠΑΣΟΚ να το παίζει σωστά επί του προγράμματός του, έχει τη δυνατότητα να πετύχει καλύτερα πράγματα, αλλά πρέπει να δούμε πώς θα αντιδράσει και ο κ. Τσίπρας».

«Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε μια μεταστροφή από το καλοκαίρι, όλο το ΠΑΣΟΚ, και αντί να διαχειρίζονται ως ένα κλασικό αρχηγικό κόμμα, το γύρισαν στο πρόγραμμα. Αυτό τους βοηθάει», πρόσθεσε.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα μικρότερα κόμματα, περιγράφοντας μια ρευστή δημοσκοπική εικόνα, ιδιαίτερα για όσα κινούνται κοντά στο όριο εισόδου του 3%:

«Ο κ. Βελόπουλος είναι σταθερά ψηλά, η κ. Κωνσταντοπούλου είναι, επίσης, εκεί και η κ. Λατινοπούλου φαίνεται ότι μπαίνει […]. Από εκεί και κάτω αρχίζει το ανά κύμα δημοσκοπικά, πάνω-κάτω. Η κ. Καρυστιανού ήταν πολύ ψηλά, ξαφνικά έκανε μια απότομη βουτιά και τώρα, αντί να τρυπήσει το όριο και να φύγει, κάνει ένα μικρό πλατό στο κάτω όριο. Όλα παίζονται και εκεί».

«Στην πρώτη Κυριακή, με τα σημερινά νούμερα, δεν θα έχουμε κυβέρνηση. Μετά, στη δεύτερη Κυριακή, θα εξαρτηθούν από τα ποσοστά που θα πάρουν τα κόμματα […]. Εάν η ΝΔ είναι πάνω από τα ποσοστά των ευρωεκλογών, ενδέχεται να δημιουργηθεί παράσταση νίκης. Εάν είναι από κάτω, εξαρτάται το πόσο. Μην ξεχνάτε ότι ο πρωθυπουργός είπε ότι φεύγω εάν το ποσοστό είναι κάτω από το 25%. Εάν το δεύτερο κόμμα είναι λίγο ανεβασμένο, μπορεί να σαρώσει, να πάρει κόσμο», εξήγησε.