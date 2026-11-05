Αιχμές κατά όσων «επιλέγουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω» άφησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την επίσκεψή του στο αεροδρόμιο Καλαμάτας και στο εργοτάξιο του νέου οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων.

«Σε όσους επιλέγουν να θέλουν να γυρίσουν την Ελλάδα πίσω και να συζητούν συνέχεια για το παρελθόν, εμείς απαντούμε με το έργο μας, το χειροπιαστό μας έργο. Κοιτάμε στο μέλλον, γνωρίζουμε πολύ καλά ότι υπάρχουν ακόμα σημαντικές εκκρεμότητες στις υποδομές οι οποίες πρέπει να ολοκληρωθούν, κανείς όμως δεν μπορεί να μας κατηγορήσει ότι δεν είμαστε συνεπείς στις δεσμεύσεις τις οποίες είχαμε αναλάβει απέναντι στους πολίτες της Μεσσηνίας», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Κατά την επίσκεψή του στο αεροδρόμιο Καλαμάτας «Καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος», ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τα σχεδιαζόμενα έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων, τα οποία αποσκοπούν στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους ταξιδιώτες και στην ενίσχυση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής.

Η αναβάθμιση του αεροδρομίου Καλαμάτας

Η επένδυση που δρομολογείται προβλέπει τη δημιουργία νέων και την ανακατασκευή υφιστάμενων εγκαταστάσεων συνολικής επιφάνειας περίπου 11.200 τετραγωνικών μέτρων, με την κατασκευή νέου τερματικού σταθμού περίπου 9.300 τετραγωνικών μέτρων.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων προβλέπεται επίσης η αύξηση των θέσεων check-in από τέσσερις σε δέκα, καθώς και η επέκταση των χώρων ελέγχου ασφαλείας, διαβατηριακού ελέγχου, αφίξεων και πυλών αναχώρησης.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης αεροσκαφών, με στόχο τη σημαντική ενίσχυση της επιχειρησιακής δυναμικότητας του αεροδρομίου.

Το επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνει ακόμη την ανάπτυξη σύγχρονων εμπορικών χώρων, καταστημάτων λιανικής και εστίασης, καθώς και εκτεταμένες επενδύσεις σε ψηφιακές και τεχνολογικές υποδομές.

Πρόκειται για τη σημαντικότερη παρέμβαση στις υποδομές του αεροδρομίου από το 1991, όταν πραγματοποιήθηκε η προηγούμενη μεγάλη αναβάθμισή του. Η υλοποίηση των έργων αναμένεται να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της Καλαμάτας ως τουριστικού προορισμού, δημιουργώντας παράλληλα νέες προοπτικές για την τοπική οικονομία και την απασχόληση.

Επίσκεψη στο εργοτάξιο του νέου οδικού άξονα

Στο πλαίσιο της περιοδείας του στη Μεσσηνία, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε επίσης το εργοτάξιο του οδικού άξονα Καλαμάτα – Ριζόμυλος – Πύλος – Μεθώνη, συνολικού μήκους 49 χιλιομέτρων.

Το έργο αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την αναβάθμιση των οδικών υποδομών της Μεσσηνίας, με στόχο τη βελτίωση της σύνδεσης της Καλαμάτας με την Πύλο, τη Μεθώνη και τις υπόλοιπες περιοχές της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου.

Η ολοκλήρωσή του αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση των μετακινήσεων κατοίκων και επισκεπτών, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και στη διευκόλυνση της πρόσβασης σε περιοχές με αυξανόμενη τουριστική δραστηριότητα.